«Такси есть, аэропорт есть». Туроператор предложил туристу-астматику самостоятельно выбраться из горящей Турции

Туроператор предложил туристке из Екатеринбурга покинуть окруженный лесными пожарами турецкий город Мармарис самостоятельно. Об этом девушке сказали по горячей линии после того, как она сообщила, что страдает астмой и задыхается в отеле. Об этом пишет URA.RU.

По словам девушки, из города два выезда — через горящий Ичмелер, а второй через старую часть города Мармарис. «Если и со стороны старого города лес загорится, то мы окажемся в западне», — уточнила она.

«Представитель ANEX TOUR был вчера в отеле, ничего не сказал, мы позвонили на горячую линию, нам сказали, что нет никакой угрозы, сидите, ждите, если будет распоряжение, сообщим. Я отметила, что я астматик и задыхаюсь, на что мне сказали, что аэропорт открыт, такси работает, покупайте билет на самолет и езжайте куда хотите», — объяснила екатеринбургская туристка Екатерина Лешукова.

Также туристка добавила, что накануне к ним в отель прибежала спасающаяся от пожара пара, хотя гид объявил, что всех русских из Ичмелера перевезли в другие отели. «Вчера к нам в отель прибежала пара, с их слов у них загорелся отель», — рассказывает она. По словам девушки, над морем постоянно летают вертолеты, чувствуется задымление, но туристы продолжат отдыхать.

Мармарис. Турция. СС0

В московском филиале ANEX TOUR информационному агентству ответили, что российские туристы за помощью пока не обращались: «Там пожар, его тушат, будет эвакуация или нет — это знает только местное правительство. Никто из туристов за помощью пока не обращался, чтобы перевести в другой отель, пострадавших среди туристов нет».

В Ассоциации туроператоров России, Российском союзе туриндустрии и Союзе туристических агентств отметили, что отмен бронирований в Турцию нет.