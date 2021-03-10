Тайские власти разрешили туристам отбывать карантин на яхтах

Программа уже начала принимать заявки от желающих. В ней поучаствует около 100 яхт.

Путешественникам предстоит носить умный браслет, который будет отслеживать температуру и артериальное давление, а также их местоположение. Правительство сообщает — устройство будет передавать информацию даже в море в радиусе 10 км.

Министр туризма и спорта Таиланда предлагал позволить иностранным туристам проводить карантин на гольф-курортах страны. Программа заработала с февраля.

Таиланд также сократит срок обязательного карантина для привитых от ковида путешественников с 14 до 7 дней, пишет polit.ru. Послабление начнет действовать с апреля.

Те, кто еще не привиты, но имеют сертификаты об отсутствии коронавируса, будут помещены в карантин на 10 дней.