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10 марта
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Туризм

Тайские власти разрешили туристам отбывать карантин на яхтах

Туристы, прибывающие в Таиланд, смогут провести обязательный карантин на яхте, пишет «Би-би-си».

Таиланд.
Таиланд.
Edwin Lee, CC BY 2.0, part from origina.

Программа уже начала принимать заявки от желающих. В ней поучаствует около 100 яхт.

Путешественникам предстоит носить умный браслет, который будет отслеживать температуру и артериальное давление, а также их местоположение. Правительство сообщает — устройство будет передавать информацию даже в море в радиусе 10 км.

Министр туризма и спорта Таиланда предлагал позволить иностранным туристам проводить карантин на гольф-курортах страны. Программа заработала с февраля.

Таиланд также сократит срок обязательного карантина для привитых от ковида путешественников с 14 до 7 дней, пишет polit.ru. Послабление начнет действовать с апреля.

Те, кто еще не привиты, но имеют сертификаты об отсутствии коронавируса, будут помещены в карантин на 10 дней.

Цифра

Число туристов в Таиланде сократилось с 40 млн в 2019 году до 6,7 млн в 2020 году.

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