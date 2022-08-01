Телецкое озеро назвали одним из самых мистических мест в России

Телецкое озеро в Горном Алтае вошло в пятёрку самых таинственных туристических мест России. Такое мнение выразила « Москва 24 ».

Местные жители, в отличие от туристов, опасаются Телецкого озера. Поговаривают, что на его дне есть «лес мертвецов».

По легенде, одними из первых таких несчастных стали всадники Чингисхана, у которых не было шансов выплыть в тяжелых доспехах. Они моментально утонули и лежат в темных водах до сих пор.

«Останки армии татаро-монгольского ига не удалось обнаружить, как и утопленников, которые по сей день здесь пропадают бесследно. Иногда по ночам можно услышать доносящийся со дна озера звон колоколов, а над водной гладью увидеть странное свечение», — рассказали в издании.

Туристов это не останавливает. Здесь с удовольствием купаются, рыбачат и катаются на лодках.

Кстати, кроме Телецкого озера, в список мистических достопримечательностей вошли озеро Лабынкыр, Молебский треугольник, перевал Дятлова и Клиника Алленберг.