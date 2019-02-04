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4 февраля -32°C

Теперь из Барнаула в аэропорт Толмачево будет ходить 4 рейса

Группа компаний «Авиафлот» с 16 февраля запускает из Барнаула в Толмачево четыре автобуса!

Аэропорт Толмачево.
Аэропорт Толмачево.
Фото: архив компании "Авиафлот"

Расписание ежедневных автобусных рейсов:

  • 1 рейс — отправление в 0.30 — обратно в 07.30
  • 2 рейс — отправление в 05.00 — обратно в 13.00
  • 3 рейс — отправление в 13.00 — обратно в 20.00
  • 4 рейс — отправление в 17.00 — обратно в 23.30

7 причин почему вам стоит выбрать именно трансфер «Авиафлот»:

  1. Лицензированный перевозчик и осуществление услуги на протяжении 8 лет!
  2. Комфортабельные автобусы от 15 до 35 посадочных мест в зависимости от группы
  3. Возможна доставка с домашнего адреса до терминала, А или В
  4. Специальные условия для перевозки детей
  5. Водители с большим стажем работы
  6. Доставка осуществляется в любые погодные условия
  7. Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Место отправления трансфера в Толмачево: офис продаж — пр. Ленина 107. Для удобства пассажиров и сохранности багажа в аэропорту для всех наших клиентов открыта услуга — упаковка багажа. У нас вы так же можете приобрести кофе на вынос или перекус в дорогу.

Трансфер «Авиафлот».
Трансфер «Авиафлот».
Фото: архив компании «Авиафлот»


Приобрести доставку в Толмачево можно в любом офисе продаж «Авиафлот» или на сайте aviaflot.ru

Телефон круглосуточной поддержки: +7 (3852) 22-66-66

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