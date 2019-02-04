Теперь из Барнаула в аэропорт Толмачево будет ходить 4 рейса

Расписание ежедневных автобусных рейсов:
- 1 рейс — отправление в 0.30 — обратно в 07.30
- 2 рейс — отправление в 05.00 — обратно в 13.00
- 3 рейс — отправление в 13.00 — обратно в 20.00
- 4 рейс — отправление в 17.00 — обратно в 23.30
7 причин почему вам стоит выбрать именно трансфер «Авиафлот»:
- Лицензированный перевозчик и осуществление услуги на протяжении 8 лет!
- Комфортабельные автобусы от 15 до 35 посадочных мест в зависимости от группы
- Возможна доставка с домашнего адреса до терминала, А или В
- Специальные условия для перевозки детей
- Водители с большим стажем работы
- Доставка осуществляется в любые погодные условия
- Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Место отправления трансфера в Толмачево: офис продаж — пр. Ленина 107. Для удобства пассажиров и сохранности багажа в аэропорту для всех наших клиентов открыта услуга — упаковка багажа. У нас вы так же можете приобрести кофе на вынос или перекус в дорогу.
Трансфер «Авиафлот».
Фото: архив компании «Авиафлот»
Приобрести доставку в Толмачево можно в любом офисе продаж «Авиафлот» или на сайте aviaflot.ru
Телефон круглосуточной поддержки: +7 (3852) 22-66-66