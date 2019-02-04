Теперь из Барнаула в аэропорт Толмачево будет ходить 4 рейса

Группа компаний «Авиафлот» с 16 февраля запускает из Барнаула в Толмачево четыре автобуса!

Расписание ежедневных автобусных рейсов:

1 рейс — отправление в 0.30 — обратно в 07.30

2 рейс — отправление в 05.00 — обратно в 13.00

3 рейс — отправление в 13.00 — обратно в 20.00

4 рейс — отправление в 17.00 — обратно в 23.30

7 причин почему вам стоит выбрать именно трансфер «Авиафлот»:

Лицензированный перевозчик и осуществление услуги на протяжении 8 лет! Комфортабельные автобусы от 15 до 35 посадочных мест в зависимости от группы Возможна доставка с домашнего адреса до терминала , А или В Специальные условия для перевозки детей Водители с большим стажем работы Доставка осуществляется в любые погодные условия Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Место отправления трансфера в Толмачево: офис продаж — пр. Ленина 107. Для удобства пассажиров и сохранности багажа в аэропорту для всех наших клиентов открыта услуга — упаковка багажа. У нас вы так же можете приобрести кофе на вынос или перекус в дорогу.

Трансфер «Авиафлот». Фото: архив компании «Авиафлот»

Телефон круглосуточной поддержки: +7 (3852) 22-66-66