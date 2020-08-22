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Туризм

Теперь заживем. Еще одна страна открыла границы для россиян

Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще 30 стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

В самолете.
В самолете.
CC0

Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса Киргизия запретила въезд в страну гражданам иностранных государств, за исключением дипломатов и членов официальных делегаций.

Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств 1 августа. Авиакомпании начали выполнять рейсы в Лондон и Стамбул. Власти также разрешили полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет.

10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию.

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