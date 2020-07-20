Тест, анкеты и самоизоляция: как в России изменили правила для приезжающих из-за рубежа и почему туристов могут не пустить в страну

Роспотребнадзор озвучил правила въезда туристов, прибывающих на территорию России регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление международного авиасообщения. Рассказываем, отменили ли обязательную двухнедельную самоизоляцию, и почему иностранных туристов могут не пустить на территорию Российской Федерации.

Правила для граждан России

В постановлении, которое подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова, говорится о том, что с 15 июля 2020 года отменяется 14-дневная самоизоляция. Однако, при этом контроль за состоянием здоровья прибывших туристов местными властями сохраняется.

Также россияне, прибывающие из зарубежных стран, регистрируясь на рейс в Россию, должны будут заполнить специальную форму на портале Госуслуг. В течение трех дней туда загружают результаты теста на новую коронавирусную инфекцию. А уже на борту самолета предстоит заполнить анкету по прилагаемой форме на русском языке.

Правила для иностранных туристов

Иностранные граждане, которые планируют посетить Россию, будут обязаны предоставить справку об отсутствии COVID-19. Причем исследование должно быть проведено методом ПЦР не ранее чем за три дня до прибытия в РФ.

Самолет. Авиасообщение. CC0

При отсутствии вышеуказанного медицинского документа турист обязан также в течение трех дней пройти исследование на территории России.

На борту воздушного судна, также как россияне, иностранные граждане должны будут заполнить анкету на английском или русском языке.

Но до этого момента они могут даже не дойти. Туристов не пустят в самолет, если на руках у них не будет документа, который подтверждает отсутствие коронавирусной инфекции. Такое решение принимают авиакомпании-перевозчики.

В суточный срок анкеты всех прибывших туристов передаются в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования.