В августе 2003 года барнаульские спортсмены Александр Проваторов, Владислав Зырянов и Сергей Блошкин прошли Карагемский прорыв на реке Аргут в Горном Алтае. Впервые его хотели покорить еще в 1990-м. Команды водников из разных городов Сибири и всей России пытались взять его 35 раз. «Несомненно, Карагемский прорыв в ближайшее время будет пройден еще раз», — писал потом в своем отчете Блошкин. Но на это уже 16 лет никто не решается.

Краткое содержание

Классический «непроход»

Аргут длиной 132 км начинается в слиянии Джазатора и Ак-Алахи в Республике Алтай, через 25−30 км начинается Карагемский прорыв — река остервенело режет путь в пятикилометровом каньоне.

Средний уклон реки в этом месте — более 40 м/км. То есть за пять километров прорыва Аргут опускается больше чем на 200 метров. В самом опасном участке прорыва река «падает» на 140 метров всего за два километра.

Покорение Карагемского прорыва. Отчет Сергея Блошкина.

Это очень крутая «лестница», абсолютный хаос из гигантских скал, многометровых водопадов и бушующих «котлов» размером с трехэтажный дом с клубящимися облаками водяной пыли.

Карагемский прорыв — участок высшей, шестой, категории сложности. Многие маркируют его 6+, подчеркивая еще большую трудность маршрута. Некоторые водники считают прорыв и вовсе некатегорийным, в том смысле, что ни одна «шестерка» в мире не сравнится с этим «адским замесом».

В советское время Карагемский прорыв входил в пятерку так называемых классических «непроходов», для покорения которых не было ни технических средств, ни желающих.

Покорение Карагемского прорыва. Отчет Сергея Блошкина.

Как течет река

В верховьях Аргут течет спокойно в лесистых берегах, но постепенно набирает скорость и за левым поворотом начинается порог с большим уклоном и огромными камнями в русле.

Далее русло сужается, а камней становится больше. Это самое опасное место прорыва длиной около двух километров. На правом повороте — первая лестница водопадов от трех до шести метров общей высотой более 15 метров. Находясь там, разговаривать практически невозможно, рев Аргута оглушает.

Потом река представляет собой 500 метров бушующего потока с камнями в русле и водопадными сливами от трех до пяти метров. Ширина русла в этом месте около 30 метров. Затем идет правый поворот, перед которым рассыпным водопадом впадает ручей Карасу. После него правый берег превращается в отвесную скальную стенку.

За ручьем русло реки перегораживает огромный камень-пирамида, разбивая его на два потока. С левой стороны — лестница 2−4-метровых сливов, справа — мощнейший 8-метровый водопад с огромным пенным котлом.

Далее еще около 500 метров потока с двумя 7-метровыми водопадами, зажатого в скалах. После этого отвесные каменные стены снижаются. Это «ворота»: выход из Карагемского прорыва.

Сергей Блошкин. Скрин с YouTube. Фильм «Карагемский прорыв: 20 лет спустя».

«Бублик» и «Тибет»

Прохождение прорыва долго время было невозможным, потому что водники понимали: здесь не пойдешь на катамаранах или рафтах — это верная смерть. Каякерам о прорыве и вовсе думать не стоит. Откровенно говоря, и желающих сюда соваться не было.

Шанс возник с появлением плота «Бубль», в 1989 году его изобрел новокузнецкий спортсмен Константин Эриксон. Это два «бублика"-колеса, скрепленные жесткой рамой.

Когда взять Карагемский прорыв стало хотя бы технически вероятно, об экспедициях в Горный Алтай стали мечтать все водники страны. «Это был такой водный Эверест», — говорит Сергей Блошкин.

Александр Проваторов с командой сибирских спортсменов испытали «Бубль» еще в 1989 году, они первыми прошли сложнейшие алтайские реки Чебдар и Чульчу. Судно несколько раз проходило Мажойский каскад на Чуе в разную воду, бывало на Аргуте и Чаткале. Памятуя об этих успехах, ребята выбрали «Бубль» и для Карагемского прорыва.

Раму судна вырубили из лиственницы, сделали поперечные «ступени», чтобы можно было перебираться с одного колеса на другое, и скрепили все резиновыми жгутами. Так плот стал более гибким.

Вторым судном в экспедиции был «Тибет» — изобретение заслуженного путешественника России Сергея Лагоды. Эту 400-килограммовую конструкцию создали специально для прохождения реки Брахмапутра в Тибете. Плот представляет собой две жестко соединенные сферы. Внутри шесть гребцов: четыре по бокам, по одному на носу и корме.

Покорение Карагемского прорыва. Отчет Сергея Блошкина.

Без сознания

9 мая 1990 года Карагем пытались покорить Александр Проваторов и кузбасский путешественник Анатолий Шульжик. Вода была высокой, река шла единым потоком, и казалось, что все будет просто.

Ребята не хотели сходу влетать в прорыв и пытались зачалиться перед первым водопадом, но недооценили обстановку. «Бубль» раскрутило, он не остановился и рухнул в водопад. Проваторов очнулся, болтаясь на страховке с куском сломанного весла в руке.

В очередном водопаде плот повис между камней. Проваторов и Шульжик выбрались на самый большой. Их доставали с помощью альпинистского снаряжения.

500 метров самой сложной части прорыва пришлось идти пешком по левому берегу, а затем они снова полезли в реку. Падая через огромные водопады, «Бубль» вращался во всех плоскостях. К тому времени им никто не управлял: экипаж был без сознания.

В таком состоянии они и прошли всю оставшуюся часть прорыва, но в этот подвиг в Федерации водных видов спорта не поверили.

Покорение Карагемского прорыва. Отчет Сергея Блошкина.

Смертельные попытки

В августе 1995 года московская группа под руководством чемпиона России Дмитрия Марчука пыталась пройти нижнюю часть прорыва двумя судами — четырехместным катамараном и плотом. Ближе к концу порыва с плота смыло Андрея Волкова, он погиб.

В августе 1999 года на Аргут с очередной попыткой прохождения всего прорыва снова приехал Александр Проваторов. Они с Юрием Скородумовым составили экипаж «Бубля». На втором «Бубле» пошли новосибирцы Станислав Воронко и Александр Галяпин.

На этот раз водникам удалось закрепиться в камнях перед первым водопадом и не свалиться в него. Но на «Бубле» Проваторова образовался огромный порыв. Воронко не стал терять время, и второй плот пошел в водопад.

Оставшиеся на ремонт члены экспедиции, несмотря на рев реки, услышали громкий хлопок — баллон «Бубля» лопнул. Воронко не смог перебраться на другое «колесо», и вскоре его смыло. Плот разломало под водопадом.

На выходе из прорыва страховочные катамараны выловили водников. Александра Галяпина удалось откачать, Станислава Воронко спасти не смогли. Экипаж Проваторова в водопад не пошел.

Галяпин после этого случая не принимал участия ни в каких походах и сильно болел. Через четыре года он скончался в Новосибирске.

В 2002 году Карагемский прорыв не пустил Сергея Лагоду, Александра Проваторова, Сергея Крюкова и Александра Зорина на «Тибете». Плот застрял на камнях, даже не дойдя до первого водопада. Экипаж просидел там четыре часа. Выбрались по веревкам на берег, а судно удалось стащить только УАЗом с дороги.

Памятная табличка Станислава Воронко. Скрин с YouTube. Фильм «Карагемский прорыв: 20 лет спустя».

Завтра трудный день

Ни гибель коллег, ни тем более сложность маршрута не остановили команду, которая приехала на Аргут в августе 2003 года. «Некоторые из нас участвовали в предыдущих экспедициях на Карагемский прорыв, и все имели полное представление, куда мы идем», — пишет в отчете Сергей Блошкин.

Из отчета Сергея Блошкина: «23 августа. Погода ясная, солнечная. Команда «Бубля» — Сергей Блошкин, Александр Проваторов, Влад Зырянов. Команда плота «Тибет» — Сергей Лагода, Алексей Саратовкин, Олег Кошелев, Евгений Юрьев, Илья Туболец. Одного гребца, правого сзади, на плоту «Тибет» нам не хватало».

От пос. Джазатор до прорыва Аргут относительно спокоен, там нет опасных препятствий, и их ребята взяли сходу. Задачей было сплочение экипажей и отработка команд.

Из отчета Сергея Блошкина: «Вечером встали лагерем перед Карагемским прорывом на правом берегу. Уже начало темнеть, но некоторые из членов нашей команды все же ушли на разведку входной части прорыва. Все их ждали с большим нетерпением и, конечно, волнением. Позднее вечером было принято решение, что «Бубль» идет первым, далее один — два человека с «Бубля» пересаживаются на «Тибет» и проходят прорыв на нем. Легли спать рано, так как завтра предстоял очень трудный день».

Начало прорыва

24 августа заметно похолодало. Несколько часов водники потратили на разведку, просмотрели все проходы между камнями, наметили линию движения. И положили охапку полевых цветов к табличке с именем Станислава Воронко.

«На входе в прорыв пороги, первый каскад водопадов в общей сложности метров 15−17. Когда мы через них прыгнули, честно говоря, так… офигели, — вспоминает Блошкин. — Очень сильно там крутит, ты практически постоянно под водой».

Из отчета Сергея Блошкина: «Водопад планировали проходить под левым берегом, но перед самым заходом в порог «Бубль» скинуло вправо, и мы упали через камни в самый правый слив. Судно поставило вертикально и чуть не перевернуло. Удар был настолько мощный, что на доли секунды мы просто потерялись. Далее судно упало во второй 6-метровый слив рядом с правой скалой. Потом 200 метров мощной, но достаточно чистой струи, потом реку перегораживает трехметровый пенный котел, какие-то секунды «Бубль» там подержало, а потом бросило в 5-метровый водопад. С берега этот водопад выглядел гораздо слабее, поэтому мы его недооценили».

Команда причалила к камням правого берега, у ребят было минут 40 на то, чтобы отдышаться. Впереди в центре реки была каменная пирамида.

Вниз головой

Из отчета Сергея Блошкина: «Мы планировали идти правым проходом и прыгать в 8-метровый водопад с котлом. Но на деле оказалось все не так просто. Перед пирамидой два слива в два и три метра. Как только отчалили, «Бубль» сразу кинуло влево, хотя все трое с огромной силой выгребали вправо, и через пять секунд переднее колесо уперлось в камень».

Плот встал намертво. Через заднее колесо полился огромный поток воды. Передняя поперечина «Бубля» из лиственницы сломалась о ногу Проваторова, его зажало между плотом и камнем, и он «выключился» от болевого шока.

Влад Зырянов пытался освободиться от ремня безопасности, чтобы вылезти на внешнюю сторону плота. В это время Блошкина потоком придавило к раме головой вниз. Он не мог пошевелиться и пытался дышать через водную пену в образовавшемся под каской небольшом воздушном пузыре. Никто из трех гребцов не видел друг друга.

Парашюты и рекорды

Пришедший в сознание Проваторов бросил два парашюта в разные стороны, матерчатые купола должны были захватить поток воды и стащить судно с камня. Один парашют оторвало сразу, а второй болтался и не зацеплялся за воду.

Зырянова вымыло на середину плота, он отрезал обвязку и перебрался на переднее колесо, вместе с Проваторовым они тщетно пытались раскачать «Бубль».

Блошкина из-под водопада Влад доставал на ощупь. Голова и руки болтались, и Зырянов предположил самое страшное, он попытался выстегнуть тело из ремня безопасности, но в этот момент «Бубль» понесло влево, протащило через 3-метровый слив и выбросило на камень.

Здесь команда просидела около пяти минут, радуясь тому, что живы. Блошкин был практически без сознания и получил сильное переохлаждение. Он просидел под водой 12 минут 3 секунды, поставив рекорд.

Покорение Карагемского прорыва. Отчет Сергея Блошкина.

В котлах

Из отчета Сергея Блошкина: «У «Бубля» была сломана передняя поперечина, и две небольшие трещины на продолинах. С камня нужно было уходить только вправо, слева было сито из камней. С заднего колеса бросили парашют, и судно потащило вправо. Далее «Бубль» упал в 5-метровый водопад с котлом, который держал более четырех минут. Его вытащили с помощью парашюта».

Этот парашют был последним. Через 50 метров водники преодолели еще один 6-метровый водопад, на котором заканчивается самая опасная часть прорыва, и уклон реки уменьшается.

Из отчета Сергея Блошкина: «Через 300 метров прошли 5-метровый водопад по центру прорыва. Силы были уже на исходе. Далее следуют один за другим 4−5-метровые сливы, но они пологие».

После того, как экипаж немного расслабился, судно упало в последний 6-метровый слив с пенным котлом, где команду нещадно перемесило. Ребята были вымотаны окончательно. Мощной струей «Бубль» вынесло в ворота прорыва, где горы расступаются, и Аргут успокаивается.

Из отчета Сергея Блошкина: «Впереди мы увидели наш страховочный катамаран. Но сил грести к нему уже не было. Экипаж «двойки» подумал, что все на «Бубле» без сознания. Мы прошли еще около 500 метров и зачалились на правый берег. Общее время прохождения прорыва составило 43 минуты».

Покорение Карагемского прорыва. Отчет Сергея Блошкина.

С «Бубля» экипаж буквально выползал. «Наверное, первое время мы даже не понимали, что сделали, что это вообще-то мировое уникальное достижение в водном туризме, — вспоминает Блошкин. — Просто эмоции были неимоверные».

Вопрос о прохождении прорыва на плоту «Тибет» отпал сам по себе. Все прекрасно понимали, что он застрянет на первых же километрах, как это было в 2002 году. Экипаж «Бубля» проходить Карагемский прорыв второй раз отказался наотрез: «Нет уж, накатались»!

Вечером звонили по спутниковому телефону домой и в горно-алтайскую спасательную службу, передавали информацию на сайт водников. Событие отмечали с размахом. Как выяснили с утра, никто в эту ночь не спал.

После Карагемского прорыва участников экспедиции ждали еще 27 порогов и водопадов на Аргуте. Потом была Катунь, где «сплав больше похож на отдых». Экспедиция закончилась в Чемале 9 сентября 2003 года.

Быть первым

«Ты — живой, и это главное, — говорит сейчас Сергей Блошкин, вспоминая события 2003 года. — И все остальные проблемы отходят. Сколько у тебя денег, на какой машине ты ездишь, в какой квартире живешь — это настолько далеко. Такие походы надо делать, чтобы об этом помнить».

Сергею Блошкину в 2003-м было 23 года, Владу Зырянову — 24. И это тоже рекорд. Вероятность прохождения Карагема до сих пор оценивается как 50 на 50: либо мертв, либо нет.

«Мы как-то встречались с каякерами, у нас были планы ехать на Карагем. По разным причинам это еще не случилось, — говорит Блошкин. — Может быть, по низкой воде, когда водопады и держащие бочки за ними будут менее опасны для таких судов. Если ребята соберутся, то я пойду туда еще раз».

Прорыв не взять быстро, «на время», наскоком, в отместку за смерть друга или в честь чего-либо. Четкое детальное планирование каждого шага, осознанное бесстрашие, слаженность команды и абсолютная вера в людей, с которыми ты идешь, — только так.

Сергей Блошкин знает ответ на вопрос, почему Карагем больше никто не пытался пройти. Потому что риск слишком велик, он стоит того, чтобы быть первым, но не вторым.

Что известно о Сергее Блошкине

Сергей Блошкин по образванию географ, организатор и участник сплавов на Алтае, Кавказе, Саянах, Тянь-Шане, Памире, Гималаях. Неоднократный победитель и призер Чемпионатов России и Сибири по спортивным походам и путешествиям. Участник и призер соревнований по водному туризму и рафтингу «Песчаная», «Казыр», «Чуя-ралли», «Мажой-ралли», «Интерралли Белая», судья 1 категории чемпионатов Алтайского края по спортивному туризму.

За прохождение Карагемского прорыва получил почетный знак «Выдающийся путешественник России». В 2012 году выпустил книгу — путеводитель по рекам Алтая «Человек с веслом»: описание рек Алтая, уникальный навигационный материал, воспоминания первопроходцев, героические и трагические истории из жизни спортсменов-водников.

В настоящее время занимается экстремальным коммерческим туризмом по сложнейшим рекам мира.