ТОП-10 интересных фактов о Горном Алтае, которые нужно узнать перед поездкой в регион

Ограничения на въезд в Республику Алтай сняты, а это значит, что многие скоро поедут (или уже поехали) в Горный Алтай. Рассказываем, что нужно узнать до поездки, чтобы увидеть все самое интересное.

1. До Республики Алтай невозможно добраться по железной дороге. Ее тут нет.

2. Гора Белуха, расположенная на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, является высшей точкой Алтайских гор. Высота горы над уровнем моря — 4506 метров.

3. Горный Алтай один из крупнейших поставщиков натурального мёда на внутренний рынок России.

4. Не все знают, но Республика Алтай и Алтайский край это два абсолютно разных региона. Не путаем.

Снежный барс. Алексей Кужлеков​

5. Около двух веков назад в горах Алтая водились тигры. Сейчас их нет, но есть снежные барсы.

6. На Алтае растет большое количество «краснокнижных» растений, такие как кандык сибирский, лук алтайский и адонис весенний.

7. В Горном Алтае находится Чемальская ГЭС. Она располагается на реке Чемал, недалеко от места ее впадения в Катунь. Летом около «водохранилища» работают палатки, где продаются дары Алтая — мед, камни и памятные сувениры.

8. Чуйская степь, расположенная на юго-востоке Алтая, одно из самых холодных мест России. Максимальная отрицательная температура, которую там зафиксировали — минус 62 градуса по Цельсию.

Фотозарисовки о Телецком озере. altzapoved.ru

9. Алтай — ведущий производитель пантов (рогов) марала в России. В год производится около 40 тонн пантовой продукции, львиная доля которой экспортируется в Южную Корею.

10. На северо-востоке Алтайских гор расположено Телецкое озеро. Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». Его глубина 325 м — озеро считается одним из самых глубоких в России.

Анна Карпова