ТОП-10 интересных фактов о Горном Алтае, которые нужно узнать перед поездкой в регион

1. До Республики Алтай невозможно добраться по железной дороге. Ее тут нет.
2. Гора Белуха, расположенная на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, является высшей точкой Алтайских гор. Высота горы над уровнем моря — 4506 метров.
3. Горный Алтай один из крупнейших поставщиков натурального мёда на внутренний рынок России.
4. Не все знают, но Республика Алтай и Алтайский край это два абсолютно разных региона. Не путаем.
5. Около двух веков назад в горах Алтая водились тигры. Сейчас их нет, но есть снежные барсы.
6. На Алтае растет большое количество «краснокнижных» растений, такие как кандык сибирский, лук алтайский и адонис весенний.
7. В Горном Алтае находится Чемальская ГЭС. Она располагается на реке Чемал, недалеко от места ее впадения в Катунь. Летом около «водохранилища» работают палатки, где продаются дары Алтая — мед, камни и памятные сувениры.
8. Чуйская степь, расположенная на юго-востоке Алтая, одно из самых холодных мест России. Максимальная отрицательная температура, которую там зафиксировали — минус 62 градуса по Цельсию.
9. Алтай — ведущий производитель пантов (рогов) марала в России. В год производится около 40 тонн пантовой продукции, львиная доля которой экспортируется в Южную Корею.
10. На северо-востоке Алтайских гор расположено Телецкое озеро. Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». Его глубина 325 м — озеро считается одним из самых глубоких в России.
Анна Карпова