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Туризм

Требования кубанских властей к туристам невыполнимы, заявили эксперты отрасли

Ассоциация туроператоров России нашла решение властей Краснодарского края о допуске на курорты только привитых туристов невыполнимым, сообщает РИА Новости.

Сочи. Море.
Сочи. Море.
altapress.ru

«Хотим отметить, что требование к отелям с 1 августа принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым, так как всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1−2 августа, с учетом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей практически во всех регионах страны», — указано в письме АТОР, которое было направлено губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

Ассоциация также предупредила — введенные ограничения серьезно повлияют на туротрасль края в экономическом плане.

Так, уже начались массовые аннуляции туров и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери — только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края.

Мера

Речь идет о новых требованиях, которые власти Краснодарского края выдвинули к туристам, пишет polit.ru. С 1 августа все гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края будут требовать от гостей справки о вакцинации от коронавируса.

По последним данным, Ростуризм попросил пускать туристов на курорты по ПЦР-тестам.

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