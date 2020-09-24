Тревел-блогер выяснил, что Томенко «прикольный» и составил ТОП мест для отдыха на Алтае

Блогер рассказал, что перед встречей узнал у подчиненных Томенко, что ему нужно знать о губернаторе.
«Больше всего мне понравился ответ: „Виктор Петрович — прикольный. Остальные были нет“. Которые до него. Очень хорошая характеристика, мне нравится», — сказал ведущий.
Томенко в ответ поблагодарил за «высокую оценку», на что блогер уточнил, что так отозвались о своем начальнике коллеги. Но кто именно — сказали не говорить.
ТОП мест в Алтайском крае по версии губернатора
- «Бирюзовая Катунь» для любителей активного отдыха.
- Игорная зона «Сибирская монета» для тех, кто предпочитает пассивный отдых: «Кому интересно попытать счастья в рулетке или игровых автоматах — милости просим».
- Белокуриха для людей, которые хотят поправить свое здоровье.
- Мараловодческие хозяйства.
- Денисова пещера для любителей археологии.
- Комплекс Тавдинских пещер.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует отправиться в путешествие по России и не исключает визит на Алтай.