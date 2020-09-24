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Туризм

Тревел-блогер выяснил, что Томенко «прикольный» и составил ТОП мест для отдыха на Алтае

Ведущий проекта «Чек лист», тревел-блогер Миша Ронкаинен побывал в Алтайском крае в начале мая. Он пообщался в главой региона Виктором Томенко в неформальной обстановке и попросил его составить список мест на Алтае, где точно стоит побывать, пишет «Политсибру».

Виктор Томенко рассказывает о знаковых местах в Алтайском крае.
Виктор Томенко рассказывает о знаковых местах в Алтайском крае.
Скриншот видео TV BRICS на YouTube

Блогер рассказал, что перед встречей узнал у подчиненных Томенко, что ему нужно знать о губернаторе.

«Больше всего мне понравился ответ: „Виктор Петрович — прикольный. Остальные были нет“. Которые до него. Очень хорошая характеристика, мне нравится», — сказал ведущий.

Томенко в ответ поблагодарил за «высокую оценку», на что блогер уточнил, что так отозвались о своем начальнике коллеги. Но кто именно — сказали не говорить.

ТОП мест в Алтайском крае по версии губернатора

  • «Бирюзовая Катунь» для любителей активного отдыха.
  • Игорная зона «Сибирская монета» для тех, кто предпочитает пассивный отдых: «Кому интересно попытать счастья в рулетке или игровых автоматах — милости просим».
  • Белокуриха для людей, которые хотят поправить свое здоровье.
  • Мараловодческие хозяйства.
  • Денисова пещера для любителей археологии.
  • Комплекс Тавдинских пещер.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует отправиться в путешествие по России и не исключает визит на Алтай.

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