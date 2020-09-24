Тревел-блогер выяснил, что Томенко «прикольный» и составил ТОП мест для отдыха на Алтае

Ведущий проекта «Чек лист», тревел-блогер Миша Ронкаинен побывал в Алтайском крае в начале мая. Он пообщался в главой региона Виктором Томенко в неформальной обстановке и попросил его составить список мест на Алтае, где точно стоит побывать, пишет «Политсибру».

Блогер рассказал, что перед встречей узнал у подчиненных Томенко, что ему нужно знать о губернаторе.

«Больше всего мне понравился ответ: „Виктор Петрович — прикольный. Остальные были нет“. Которые до него. Очень хорошая характеристика, мне нравится», — сказал ведущий.

Томенко в ответ поблагодарил за «высокую оценку», на что блогер уточнил, что так отозвались о своем начальнике коллеги. Но кто именно — сказали не говорить.

ТОП мест в Алтайском крае по версии губернатора

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