Тревожный листок: как «мутные» турфирмы пытаются заработать на алтайских школьниках

В двух школах края (одна в Новоалтайске, вторая — в Волчихе) в начале октября стали распространяться странные листовки. За скромные деньги учителям предлагали собрать группу детей и отправиться на осенние каникулы отдыхать в Анапу. Когда педагоги позвонили по указанному номеру узнать подробности, им довольно агрессивно ответили: «Приезжайте в Анапу и все узнаете». Подключившемуся к выяснению корреспонденту altapress.ru представитель «турфирмы» пообещал: «Я все о вас узнаю и разберусь!». Как детский отдых превратился в триллер с угрозами — в нашем материале.

«Сомнения закрались»

Сомнительную бумажку формата А4 с предложением организации бюджетного детского отдыха на осенних каникулах получили, по нашим данным, как минимум две краевые школы.

Белый лист, не привычный для яркого туристического буклета, содержал подробности недельной поездки, телефон некой Виктории и название сомнительного организатора — объединение предпринимателей «Анапа — Новоалтайск».

Читать далее Учителя из Волчихи обратились в «турфирму», чтобы узнать подробности поездки. Их насторожила цена тура (17 тыс. рублей с человека при группе 30 человек) и отсутствие внятной информации об организаторах. Условия поездки на Черное море. altapress.ru

«Закрались сомнения, поэтому мы позвонили по номеру, который был указан на листке. Девушка, взявшая трубку, ни на один вопрос ответить не смогла. Мы, например, спрашивали про досуг и экскурсии, а она отвечала, что ничего не знает», — рассказали учителя.

«Избушка на клюшке»

Не найдя понимания, волчихинские педагоги обратились за помощью в Алтайскую региональную ассоциацию туризма (АРАТ). Руководитель группы по выездному туризму АРАТ Евгения Беспалова попыталась разобраться в ситуации и позвонила в «турфирму».

Ей не только не ответили на вопрос о том, есть она в реестре, но даже отказались сказать название.

Анапа CCO

Все доводы о том, что АРАТ — некоммерческая организация, которая просто беспокоится о безопасности детей, представителя фирмы не убедили, а вызвали еще большее раздражение.

«Если вы станете нам мешать в работе, мы будем считать вас врагами. Вы занимаетесь дезинформацией! В результате того, что вам хочется урвать свой кусок! Учтите: как только вы начнете первое движение, мы с вами разберемся!» — сказали Евгении Беспаловой по телефону.

Евгения Беспалова,

руководитель группы по выездному туризму АРАТ:

Я просто боюсь, что учителя и родители могут купиться на такую небольшую цену. Конечно, может быть, поездка и закончится хорошо, но сама деятельность неизвестной компании незаконна. Для детей существуют большие риски.

Беспалова утверждает, что в Алтайском крае бывали случаи, когда фирмы без соответствующих документов договаривались с представителями школ, набирали детей и везли их на отдых.

Анапа CCO

Евгения Беспалова,

руководитель группы по выездному туризму АРАТ:

В АРАТ в этом году уже обращались родители, когда группа детей из 50 человек приехала в лагерь в Туапсе, а он оказался закрыт в судебном порядке. Поездку организовывали похожие «деятели». Тогда администрации Краснодарского края пришлось разбить эту группу и расселить по разным лагерям. В том случае виновны и педагоги. Они не проверили наличия всех необходимых документов. Приехали, а там избушка на клюшке.

«Учтите! Я все о вас узнаю и разберусь!»

Корреспондент altapress.ru тоже позвонил по номеру, указанному в брошюре. На деле Виктория оказалась Ириной Олеговной. После уточняющего вопроса: «Это турагентство?» — последовала мхатовская пауза. В итоге совместными усилиями мы «вспомнили», что «да, это турагентство».

Вопросы по организации отдыха Ирине Олеговне по вкусу не пришлись. В процессе диалога то фирма являлась организатором, то всплывали мифические устроители в Анапе. А она оказывалась совсем «не при делах».

Пляжный отдых. На море. СС0

Конкретно разговаривать по поводу тура Ирина Олеговна отказалась, как и давать контакты распорядителей в Анапе: «Это не ваше дело. Вы вообще кто такая?» Потребовала назвать имя и фамилию и заключила: «Учтите! Я все о вас узнаю и разберусь!» Хотя начинался диалог совершенно интеллигентно, ей было «тоже очень приятно познакомиться»…

«Секрет-то в чем?»

Директор туристической компании «Охота» Наталья Белоусова настоятельно рекомендует проверять каждую компанию в реестре туроператоров перед подписанием договора.

По законодательству организовать детский отдых может только юридическое лицо, которое имеет статус ООО. А любой платеж должен сопровождаться наличием кассового чека, поэтому если вам предлагают сбросить деньги на карту — это тревожный знак.

Наталья Белоусова,

директор туристической компании «Охота»:

Эти «деятели» даже не сказали родителям название компании. Секрет-то в чем? Это вопрос для тех, кто соберется сотрудничать с подобными конторами. Фирма, которая работает открыто, не будет ничего скрывать — есть и название, и сайт с отзывами, и все официальные документы.

Анапа CCO

Клиент имеет право посмотреть вариант договора с туристической компанией еще на этапе принятия решения. В приложении к документу будут указаны конкретные условия путешествия — дата поездки, место проживания, экскурсионная программа.

Наталья Белоусова,

директор туристической компании «Охота»:

Мы начинаем работать с клиентом с обсуждения договора. Часто предлагаю его «обезличенный» вариант по собственной инициативе. Школам, с которыми мы сотрудничаем, сразу предоставляем свидетельство о том, что мы находимся в реестре туроператоров. Эти документы — открытая информация и гарантия надежности компании, хотя бы на этапе заключения сделки.

По информации altapress.ru, школа из Волчихи — не единственная, в которой распространялась реклама. Подобные листовки были замечены также в одной из школ Новоалтайска. Возможно, свои услуги подобные турфирмы предлагают и в других учебных заведениях.