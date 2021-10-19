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Туризм

Мистическая и прекрасная. Altapress.ru проверил на себе, как работает Тропа здоровья в Алтайском районе

Вспотеть и размять коленные суставы можно не только в спортзале, но и среди чудесных видов алтайских гор. Altapress.ru выехал в Алтайский район и открыл для себя новую Тропу здоровья, которая проходит по территории природного парка Ая. Расскажем, как она появилась и чем может привлечь любителей природы, мистики и красивых фотографий.

Тропа здоровья в природном парке "Ая".
Тропа здоровья в природном парке "Ая".
Ирина Пергаева.

Дорога к успеху

Если вам кажется, что Тропа здоровья в Алтайском районе — это нечто вроде барнаульской Трассы здоровья, ­ то вы еще никогда так не ошибались.

Маршрут путников ждет практически вертикальный, ведь Тропа проходит по довольно высоким отрогам Чергинского хребта. Она была всегда — здесь часто ходят туристы к скале Чертов Палец.

«Мы увидели информацию о грантовом конкурсе и решили, почему бы не поучаствовать? Все равно мы и траву косим и мусор убираем здесь», — говорит Игорь Кравченко, директор усадьбы «Сокол» и один из руководителей общественного фонда «Золотой век».

«Золотой век» выиграл конкурс. На средства гранта губернатора Тропу облагородили — поставили указатели, таблички со справочной информацией, беседки и прочие объекты, о которых мы расскажем позже, и обязались перед государством за всем этим ухаживать.

Организаторы решили, что оздоровление должно быть приятным и посильным. Поэтому разработаны три маршрута: «Путь скифа» — на 10 тыс. шагов, «Мархенин лог» — на 7 тыс. шагов и «Малый круг силы» на 5 тыс. шагов.

Потеряться благодаря указателям невозможно. Также работники усадьбы «Сокол» могут помочь определиться с маршрутом и сопровождать группы — для этого нужно оставить заявку.

Объект включили в реестр «Лиги здоровья нации» — «Каждому муниципалитету — тропу здоровья».

«На открытии Тропы был представитель природного парка Ая, который постоянно проводит экскурсии для детей по изучению краснокнижной флоры и фауны. У нас была достигнута договоренность о совместных экологических проектах, — говорит Игорь Кравченко.

— Мы и раньше занимались благотворительностью — помогаем детскому дому, привозим к нам ребятишек. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь было движение, место притяжения. Надеюсь, что благодаря Тропе усадьба станет еще более успешным проектом».

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

Дорога к здоровью — тела и разума

Мы, как новички, настроились идти по самому короткому маршруту — «Малый круг силы». Этот путь занимает примерно час.

У старта висит табличка с правилами, как вести себя на территории природного парка: не оставлять после себя ничего, кроме следов ног, охотиться только на комаров и клещей, не шуметь и стараться не делать экстремальных селфи.

Начинается маршрут с самого крутого подъема на Тропе — здесь даже установлены веревочные перила, чтобы была возможность подняться. В шлепках и на каблуках здесь делать нечего (но наш фотокорр попробовал. — Прим. ред.).

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

Преодолевших самую крутую часть ожидает первый остановочный пункт — деревянные лавочки и беседка с навесом, где можно полюбоваться видом на округу. Тут же массажная Тропа с шишками, камнями, покрупнее и помельче, песочком — можно размять стопы.

Для тех, у кого еще остались силы, установлен балансир — подвешенный на несколько сантиметров над землей длинный брус, по которому можно пройти и потренировать ловкость и вестибулярный аппарат. Есть здесь для отчаянных культуристов и турники.

Подобные перевалочные пункты ожидают путников практически при каждом новом восхождении.

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

Все беседки, лавочки и прочие объекты Тропы сделаны руками Якова, работника усадьбы «Сокол». «Он у нас инструктор — занимается сплавами и экскурсиями. Удивительный человек: пока мы тут шли — мог бы легенды три рассказать, выдумывает их на ходу. Ему бы писателем-фантастом быть», — смеется Игорь Кравченко.

Мы взобрались еще выше. Внизу виднеется усадебный пруд в форме сокола, чуть подальше — извилистая Катунь, а далеко впереди — белеющие горные вершины.

— Видишь, куда твоя бабушка взобралась? — общается по видеосвязи с близкими одна из наших спутниц.

— Мама, сделай что-нибудь с ней, пока не погибла! — доносится в ответ детский голос.

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

Чтобы разнообразить восхождение, инструкторы помимо рассказа легенд проводят викторины. «Придумали такие, что я сам стал сомневаться в собственном IQ, — смеется Кравченко. — Это все наш друг Мария Гельмс-Скоробегова, очень ей благодарны».

Также для детей проводят квесты. Разработали один — «Золото скифов» с уклоном в археологию и для взрослых. Для запуска не хватает одного аниматора.

Есть у Игоря Кравченко еще одна глобальная мечта — отрыть школу танцев в усадьбе. «Оказывается, это очень востребовано, многим людям хочется научиться, например, бальным танцам. — говорит он. — Дискотеки есть везде, а культурных развлечений не так уж и много».

Дорога к природе

Человек — не единственный пешеход на этой Тропе. То тут, то там встречаются коровьи лепешки. Природа. Ходит здесь и другой скот — деревенские овцы и козы, которые тут, как кошки, гуляют сами по себе и возвращаются к хозяевам два раза — летом, чтобы остричься, и осенью, на зимовку. Ходить по Тропе здоровья рекомендовано до первого снега и людям — позже становится опасно.

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

У Тропы горят красной листвой кусты маральника. Цветут розовые лепестки здесь в начале мая. «Тут и первоцветы — подснежников целый склон. Причем с южной стороны цветут цветы, а с северной еще лежит снег. В июне вся земля здесь в желтых лилиях, представляете? Адонис есть еще, кандык», — перечисляет цветы Игорь Кравченко.

Вообще на территории природного парка встречается около 600 видов растений, среди которых 11 редких и исчезающих. Попадается тут даже Венерин башмачок.

Под землей живет небольшой зверек — алтайский цокор — с массивными лапами и большими когтями, как у крота, и роскошной шерстью, которая сидит на нем странно, будто мешок. «Пакостит разбойник — подъедает корни. Как-то копал-копал нору и вывалился в наш котлован для пруда. А вообще увидеть его — большая редкость», — рассказывает Кравченко.

То тут, то там на скалках встречается суховатый и запашистый чабрец. Владелец «Сокола» рассказал нам историю о том, как к ним приехал внук создателя фирмы австрийской натуральной косметики STYX. «Вот срываю я ему чабрец, протягиваю, говорю: „Тимьян“. Он в шоке. Бедняга даже не мог понять, что его не обманывают. Оказывается, в Альпах эта трава практически не пахнет».

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

Пока мы, перекинув языки через плечо, продолжали подъем вверх, нас догнала маленькая беленькая собака. И откуда у нее столько энергии?

Вдали пролетел сокол. Эти птицы гнездятся совсем недалеко, на скалах. Если очень повезет, весной можно даже увидеть соколов-сапсанов.

Мы на самой высокой точке короткого маршрута. Если хочется продолжить путь, нужно идти дальше, к следующей вершине, а чтобы завершить «Малый круг силы» — спуститься по пологой дороге вниз.

Но пока мы зависли у скал с видом на хвойный лес, Катунь, уходящую к горизонту, и горы. Отсюда видно Синюху и даже голые полосы горнолыжных трасс курорта Манжерок.

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

Когда-то и здесь, на пологом склоне, был горнолыжный спуск — о нем напоминают немного проржавевшие конструкции подъемника, которые с открытием природного парка больше никогда здесь не заработают.

Дорога к Беловодью

Необычно это место не только природой.

«У Рериха в записках было: „И вот Усть-Уба — ворота в Беловодье“. Много есть информации, которая открывает Усть-Убу, как необычное место», — сообщает о своих наблюдениях Игорь Кравченко, — археологи это говорят, гидрогеологи".

«Сокол» и Тропа находятся рядом с местом, где когда-то вдоль Катуни располагалась деревня Усть-Убинская. Сейчас на ее месте находятся только серые клены. А все, что напоминает о человеке — обновленный памятник местным красным, павшим во время гражданской войны. Деревню расселили в 1974 году.

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

Дома, которые находятся напротив пропавшей во времени Усть-Убы, построил институт имени Лисавенко. «Когда развалилось местное подразделение, люди пытались оформить свое поселение, но не получалось. Тогда АКЗС присоединило эту территорию к соседнему селу. Теперь у нас адрес такой: улица Усть-Уба, село Нижнекаянча», — рассказывает Кравченко.

Супруга директора Наталья нашла в книге «Переселенцы и старожилы Алтая» фрагмент старинной записки «Как искать Беловодье» — чудесную страну, которую пытались найти староверы.

«Там приведены города и веси — известные и забытые сегодня. Конец записки такой: „Приходите в деревню Усть-Убинскую, спросите Петра, он покажет дорогу дальше“, — говорит Игорь Кравченко. — Интересно, что в книге по истории Алтайского района приведена ранняя перепись, где указано, что в одном из пяти дворов жил некий Петр».

Еще одна интересная находка — рабочие, строившие дорогу к Бирюзовой Катуни, обнаружили захоронение. Пригласили археологов. «Они выкопали кости, осмотрели округу и говорят, что у нас тут целая цепочка курганов, а там, где река Усть-Уба впадает в Катунь, нашли культурные слои — там и жили скифы», — говорит Кравченко.

Открытие выставки Николая Марци &quot;Скифы Сибири&quot;
Открытие выставки Николая Марци «Скифы Сибири»
Дмитрий Лямзин

По словам директора, археологи извлекли скифа, лежащего на боку. За затылком у него находился бараний крестец, проколотый бронзовым ножом — признак воина. Рядом обнаружили колчанный крюк и иглу.

«По словам археологов, молились скифы в гроте, из которого видно священную гору Черепан», — рассказывает директор усадьбы.

Еще одно священное место — родник в Кармином логу. «Вода ведет себя, как крещенская. Очень вкусная. Много лет пьем ее на работе и дома», — добавляет Кравченко.

Дорога к себе

Говорят, гора, с которой мы спускаемся в Мархенин лог, завершая свой маршрут, обладает особой силой, которая охраняет ворота в Беловодье.

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

В логу подходим к камням, выложенным причудливыми спиралями. Это парк лабиринтов — воссозданный древний сакральный комплекс, известный с дохристианских времен. Воссоздавался лабиринт под руководством исследователя и члена РГО Вячеслава Токарева.

Всего здесь пять лабиринтов: «Крепость» для набора силы и защиты, «Колесо воина» для усиления мужской энергии, «Великая матерь» для гармонизации женского начала, «Жреческий» для получения знаний, и самый главный — «Лабиринт любви».

«Он настроен на сердечную чакру и гармонизацию всего человека. Чтобы войти, нужно коснуться пяточного камня — правой рукой или босой ногой мужчине и женщине, соответственно, левой», — говорит Игорь Кравченко.

Входить в это пространство, продолжает он, нужно с чистыми помыслами, представляя себе результат, которого хотите добиться — например, здоровья для родственников.

Тропа здоровья в природном парке &quot;Ая&quot;.
Тропа здоровья в природном парке «Ая».
Ирина Пергаева.

А чтобы закрепить успех после прохождения лабиринта, нужно оставить угощения духам. На специальном камне уже до нас оставили разноцветные цукаты. «Вот кто-то и монеты положил, но разве деньги — жертва? Жертва — это то, без чего человек жить не может: еда, вода, — улыбается Кравченко. — Коровы уже знают это место, приходят и слизывают конфеты».

Хорошо знают об этом месте и люди, которые приезжают на сеансы медитации, водят обрядовые хороводы и ищут ответы на свои вопросы. Теперь они будут делать это, проходя Тропу здоровья. Завершать «Малый круг силы» кругами силы.

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