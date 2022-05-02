Царевна Лебедь, цветы и жара. Фоторепортаж altapress.ru с «Цветения маральника»

В первый майский и очень жаркий день на «Бирюзовой Катуни» открылся летний туристический сезон. На праздник «Цветение маральника» съехались как минимум 15 тыс. гостей из нашего региона и других уголков Сибири. О том, как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

В этом году для гостей приготовили множество сюрпризов, в частности, выступление барабанщиков Big drumma show и рок-группы «Рви Меха — Оркестр!». Но главный сюрприз приготовила погода: впервые за несколько лет в этот день на «Бирюзовой Катуни» температура воздуха достигла +30 градусов.

На празднике работали анимационные и творческие площадки, торговые ряды и выставки алтайских музеев. Гости участвовали в конкурсах, пробовали себя в гончарном искусстве, смотрели, как работают кузнецы и фотографировались с царевной Лебедь.

На площадке также работали скалодром, электромобили, карусели, батуты, электросамокаты, детский тир. А маленьких детей возили пони.

На центральной аллее «Бирюзовой Катуни» разместили необычный арт-объект «Прошагай Алтай за 6 метров». Это конструкция, состоящая из фотографий красивейших уголков Алтайского края. Все — и даже самые маленькие — туристы, могли накинуть на себя огромный зеленый рюкзак и сфотографироваться на память.

Каждый желающий мог принять участие в различных мастер-кассах, купить сувениры на ярмарке, попробовать региональную кухню.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева. «Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Посмотреть на великолепное цветение маральника можно было спустившись к Катуни — весь берег усеян розовыми кустами.