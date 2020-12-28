Тур в сказку. Рассказываем, к каким Дедам Морозам можно отправиться на новогодних выходных

Что-то Дедушка Мороз засиделся на самоизоляции. Пора бы нам его проведать. На чем помчимся — на оленях, автобусе или на поезде? Altapress.ru поможет с выбором и расскажет про туры к любимому детьми сказочному персонажу.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

Чаепитие с Дедом Морозом

Двухдневный тур в Великий Устюг, где вы за чашечкой чая с баранками сможете пообщаться с Дедом Морозом, рассказать стишки, пожаловаться на жизнь, давно предлагается туристам. А далее стандартная программа: волшебник покажет вам свою коллекцию подарков, библиотеку, гардероб, спальню, почту и обсерваторию. Все остальное время гулять по вотчине дедушки, погреться у костра двенадцати месяцев, поглядеть в волшебный колодец, прокатиться с горки или на печке. В сочельник можно побывать в крестьянской избе и поучаствовать в настоящем деревенском празднике.

Стоимость: от 15 тыс. рублей на одного человека. Учтите, что до станции Котлас Южный (Архангельская область) вам придется добираться самостоятельно.

Барнаул-Великий Устюг

Есть шестидневный тур до Великого Устюга и из Барнаула. В стоимость входит проезд на поезде Новосибирск-Котлас-Новосибирск, ночевка, питание и экскурсионная программа. Здесь вы также познакомитесь с городом, побываете на почте, в музее Новогодней игрушки или Рождества и в гостях у Деда Мороза. Тур стартует 2 января.

Стоимость: для детей от 3 до 10 лет — от 20 тыс. рублей. От 10 до 17 лет — от 22 тыс. рублей. Для взрослых — от 23 тыс. рублей.

Великий Устюг. Источник: архив компании «Авиафлот»

Новый год в Великом Устюге

Послушать новогоднее обращение не от президента, а от Деда Мороза под бой курантов вполне возможно. Вас ждет новогодний банкет, хоровод вокруг костра 12 месяцев. Далее — стандартная программа.

Стоимость: трехдневный тур на одного человека — от 20 тыс. рублей. Чтобы провести новогоднюю ночь в Вотчине, придется доплатить от 1300 до 2 тыс. рублей. Детям до 3-х лет — бесплатно. Обратите внимание, что до станции Котлас Южный (Архангельская область) вам придется добираться самостоятельно.

В гости к карельскому Деду Морозу и его брату

Однодневный тур из Санкт-Петербурга. По дороге к «Фермерской усадьбе» с кроликами, гусями, свинками, пони и другими милыми зверями, вы послушаете рассказы гида об истории северной столицы и Карелии.

В Олонце посетите национальный музей, где узнаете все о стоянках древнего человека, обнаруженных в низовьях реки Олонки, о быте и обрядах этих людей. А после вас ждет самое главное — резиденция Морозца Паккайне, младшего брата Дела Мороза. Вместе с ним вы сможете метать валенки, набитые снегом, подраться мешками с подарками, а после попить чай и поводить хоровод.

Олень. Зима. СС0

В вотчине Талви Укко, карельского Деда Мороза, вы пройдете по заснеженной саамской деревне к настоящим северным оленям. А за дополнительную плату дружелюбные хаски прокатят вас на санях. Сам Талви Укко и его помощница Лумикки расскажут вам истории и дадут поразгадывать загадки.

Стоимость: от 3 тыс рублей на человека. Обратите внимание, до Санкт-Петербурга вам нужно добраться самостоятельно.

В гости к алтайскому Деду Морозу

Однодневный тур из Барнаула. Вы поучаствуете в интерактивной программе «Заволшебничай»: вы увидите карту сказочных объектов России, Дерево заветных желаний, музей Деда Мороза, его волшебную почту, кабинет и коллекцию посохов. В тронном зале можно поиграть и поводить хоровод.

В городе вы попьете травяной чай из самовара и пройдете мастер-класс от Анны Билецкой, единственной в Сибири женщины-кузнеца.

Стоимость: 2 300 рублей на одного человека.

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

В Кострому к Снегурочке

Трехдневный тур из Ярославля. Вы пройдете экскурсию по Ярославлю прогуляетесь по историческому центру города, увидите памятник с тысячерублевой купюрой, пройдетесь по Волжской набережной. В поселке Некрасовское узнаете, как наши предки добывали соль, узнаете крестьянские рецепты засолки и попробуете черную соль.

На второй день вы отправитесь в Кострому, посетите беседку Островского, увидите памятник Ивану Сусанину, белокаменный Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастырь, дом дворянского собрания, прогуляетесь по торговым рядам. До отъезда в Ярославль вы побываете в музее сыра.

А в Костромской слободе вы пообщаетесь со Снегурочкой — которую еще нужно найти, ведь ее, конечно, украла баба Яга. Потом внучка Деда Мороза покажет вам свой терем, а кот Баюн и домовые расскажут о древних традициях и обычаях. Дед Мороз пожелает вам счастливого нового года по видеосвязи — на изоляции же сидит.

Стоимость: от 13 тыс. рублей на одного человека. Обратите внимание, что до Ярославля вам нужно добраться самостоятельно.

Кострома. pixabay.com

Можно было бы еще совершить путешествие в Лапландию или на Аляску, но из-за закрытых границ, нам не попасть в гости к Санта Клаусу. Заграничного бородатого волшебника при всем желании вы сможете увидеть только в нескольких жарких странах — Турции, Танзании, Кубе, ОАЭ и на Мальдивах.