Тур выходного дня: недорогие автобусные экскурсии для барнаульцев

Экскурсионная поездка в Советский район озеро Светлое к месту зимовки лебедя-кликуна. И путешествие по извилистой дороге-серпантину в высокогорье на Белокуриху-2.
- Стоимость тура: 1600 руб.
Посещение музея В.М. Шукшина и Храма Святой Великомученицы Екатерины. Отдых, питание, проживание в 2−3 местных полублагоустроенных номерах (туалет, раковина на 4 номера) на турбазе в Красногорском районе (вечерняя программа, зоопарк, каток, горка, лыжи, баня).
- Стоимость тура: 2800 руб.
- Продолжительность тура: 2дня / ночь
Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.
Телефон: +7 (923) 714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)
Сайт: siriustur.ru
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