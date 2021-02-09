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Туризм
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Тур выходного дня: недорогие автобусные экскурсии для барнаульцев

Очень немногие люди видели лебедей в естественной среде обитания: прекрасных и свободных. У жителей Алтайского края и барнаульцев есть возможность увидеть грациозных птиц, которые символизируют верность и любовь!

Лебеди-шипуны на озере Светлом.
Лебеди-шипуны на озере Светлом.
Д. Кузменкин, А. Скачко
13 февраля «Встреча с белоснежной мечтой»

Экскурсионная поездка в Советский район озеро Светлое к месту зимовки лебедя-кликуна. И путешествие по извилистой дороге-серпантину в высокогорье на Белокуриху-2.

  • Стоимость тура: 1600 руб.
6−7 марта «Безмятежный отдых в предгорьях»

Посещение музея В.М. Шукшина и Храма Святой Великомученицы Екатерины. Отдых, питание, проживание в 2−3 местных полублагоустроенных номерах (туалет, раковина на 4 номера) на турбазе в Красногорском районе (вечерняя программа, зоопарк, каток, горка, лыжи, баня).

  • Стоимость тура: 2800 руб.
  • Продолжительность тура: 2дня / ночь
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Ирина Пергаева
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Ирина Пергаева
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Ирина Пергаева
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Экскурсия по музею Шукшина с новым директором Мариной Торопчиной
Ирина Пергаева
Храм великомученицы Екатерины, Сростки, 2019 год
Храм великомученицы Екатерины, Сростки, 2019 год
Предоставлено altapress.ru
Туристическое агентство «Сириус тур»

Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.

Телефон: +7 (923) 714−1157 (экскурсии по Горному Алтаю)

Сайт: siriustur.ru

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