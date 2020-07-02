Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 июля 24°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Турбазы в Горном Алтае открываются 3 июля

С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и другие места для размещения туристов, а также общепиты.

Турбаза на Алтае.
Турбаза на Алтае.
Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин, в скором времени будет подписан соответствующий указ, пишут «Новости Горного Алтая».

Начать работу турбазы и общепиты смогут после согласования плана действий по обеспечению безопасности с Роспотребнадзором. Пока что такие планы согласовали только 32 предприятия.

Так, гостиницам будет необходимо провести генеральную уборку с дезинфекцией, турбазам — продезинфицировать детские площадки, беседки, скамейки, терминалы и так далее.

Персонал перед допуском к работе должен пройти лабораторное обследование на COVID-19 и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что в Алтайском крае турбазы, базы отдыха, гостиницы и другие места для отдыха туристов открылись 27 июня.

А с 8 июня в регионе было разрешено открыть санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость