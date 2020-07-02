Турбазы в Горном Алтае открываются 3 июля

С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и другие места для размещения туристов, а также общепиты.

Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин, в скором времени будет подписан соответствующий указ, пишут «Новости Горного Алтая».

Начать работу турбазы и общепиты смогут после согласования плана действий по обеспечению безопасности с Роспотребнадзором. Пока что такие планы согласовали только 32 предприятия.

Так, гостиницам будет необходимо провести генеральную уборку с дезинфекцией, турбазам — продезинфицировать детские площадки, беседки, скамейки, терминалы и так далее.

Персонал перед допуском к работе должен пройти лабораторное обследование на COVID-19 и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что в Алтайском крае турбазы, базы отдыха, гостиницы и другие места для отдыха туристов открылись 27 июня.

А с 8 июня в регионе было разрешено открыть санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.