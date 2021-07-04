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Туризм

Туристам на Алтае предлагают прогулку по дну Телецкого озера

Новый туристический маршрут разработали в Горном Алтае. Его особенность — подводная. Туристам предлагают погрузиться на дно Телецкого озера, рассказывает телевидение ОТР.

Снежура на Телецком озере.
Снежура на Телецком озере.
Татьяна Клименко, Роман Воробьев / altzapovednik.ru

Организатором экскурсии выступает Алтайский биосферный заповедник. Именно его специалисты будут сопровождать туристов при погружении.

Протяженность подводной экскурсии — 200 метров. Глубина для новичков достигает 5 метров, а для людей подготовленных — на самое дно. Стоимость прогулки — 5 тыс. рублей.

Журналист ОТР тоже решил погрузиться в пучину Телецкого озера. Он рассказал, что температура воды составляла всего + 3 градуса, но благодаря гидрокостюму холод не ощущался.

Подводный мир Телецкого озера.
Подводный мир Телецкого озера.
altzapoved.ru

Главная достопримечательность — затонувший пирс. Его разбило высокой волной еще в 1990-е годы. Теперь он стал пристанищем для обитателей озера.

О том, нужна ли прививка от коронавируса или ПЦР-тест для участия в подводной экскурсии, ничего не сообщается.

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