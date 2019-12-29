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Туристы на Алтае снова смогут лицезреть мумию принцессы Укок

С 29 декабря туристы, посещающие Алтай, смогут увидеть знаменитую мумию «Принцесса Укок». Она будет выставлена в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, пишет ТАСС.

В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын.
В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын.
praeparator.ch

Напомним, в 1993 году при археологических раскопках на плато Укок в разграбленном кургане была найдена чудом сохранившаяся мумия девушки, которую теперь называют принцессой Кадын.

Она была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

Находка была названа одной из самых значимых в 20 веке, поскольку археологам удалось установить, что девушка жила в III-V веках до нашей эры.

Мумия &quot;принцессы Укока&quot; Ак-Кадын.
Мумия «принцессы Укока» Ак-Кадын.
wikimedia.org

Однако местное население выступило против того, чтобы мумию принцессы демонстрировалди открыто в музее. Алтайцы считают ее хранительницей своей земли.

Алтайцы неоднократно требовали захоронить мумию повторно и не тревожить ее покой. Но в феврале 2016 года суд Горно-Алтайска отказал в иске инициативной группе, настаивавшей на захоронении принцессы.

Теперь «Укокская принцесса» будет открыта для посещения туристов по средам, пятницам и воскресеньям в Национальном музее.

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