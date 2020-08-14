Туристы назвали самый безопасный транспорт для путешествий в период пандемии

Онлайн-сервис OneTwoTrip опросил больше тысячи туристов. Они рассказали, какой транспорт для путешествий кажется им наиболее безопасным в период пандемии, пишет РИА Новости.

Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что 29 процентов опрошенных чувствуют себя максимально защищенными в самолете.

Эксперты отмечают, что это может быть вызвано там, что туристы считают, что салон лайнера проще дезинфицировать, чем вагон поезда.

40 процентов респондентов считают и аэропорт, и вокзал одинаковыми по уровню безопасности в период пандемии. 30 процентов сказали, что в воздушных гаванях лучше соблюдаются спецмеры. Столько же — уверены в безопасности железнодорожных станций.

Меньше половины туристов считают ношение маски в путешествии обязательным. Ответ «можно обойтись и без нее» дали 33 процента опрошенных. Еще треть сказала: «Мне все равно».

С необходимостью соблюдения социальной изоляции согласны лишь 77 пользователей. Они сказали, что во время поездок стараются избегать общения с посторонними людьми.