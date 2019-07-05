Туристы жалуются на обман в Шерегеше

Туристы в Шерегеше пожаловались, что им оказывают некачественные услуги, пишет Сибдепо со ссылкой на директора ТК «Шория» Наталью Айларову. На кузбасском туристическом форуме она заявила, что систематически возникают жалобы на нелегальных экскурсоводов и инструкторов.

Всплеск инструкторов без достаточных знаний и подготовки отмечают зимой в Шерегеше каждый год. На горе работают пять официально действующих организаций и 200−300 человек инструкторов без должного образования, рассказала Айларова.

«Летом же предлагают экскурсии, но цифры, конечно, скромнее. Точную цифру сказать не могу, но туристы звонят, рассказывают, есть информация от отелей, от тех, кто работает в туристической отрасли», — утверждает она.

Если нелегальные инструкторы зимой встречаются не первый год, то на летом в этом году впервые систематически поступает информация о нелегальных экскурсоводах. Они рассказывают неточную информацию о места и не отвечают за безопасность туристов.