Вьетнам открывает границы для туристов. Что нужно для поездки

Правительство Вьетнама в октябре откроет для туристов остров Фукуок, пишет TourDom со ссылкой на премьер министра Фам Мин Чиня.

Принимать будут только вакцинированных от COVID-19 и переболевших не ранее чем за год до въезда туристов. Это будет продолжаться на протяжении шести месяцев и, если эпидемиологическая обстановка не ухудшиться, программу продлят, а географию путешествий расширят.

Вместе с сертификатом о прививке двумя дозами вакцины или свидетельства о перенесенном коронавирусе, признанного санитарными службами Вьетнама, отдыхающий должен не ранее чем за 72 часа до вылета сделать ПЦР-тест.

Эксперты опасаются, что эта мера не будет эффективной в финансовой плане. Проект открытия острова напоминает программу «Песочница Пхукета» в Таиланде. По данным таиландского туристического управления, за два месяца остров посетили всего лишь 27 тыс. туристов. Проблему находят в сложной процедуре оформления документов, сдаче нескольких дорогостоящих ПЦР-тестов и разрешении останавливаться только в сертифицированных отелях. Таких жестких мер власти Вьетнама пока не ввели, но программу собираются доработать.

Российский оперштаб еще в январе разрешил возобновить авиасообщение с Вьетнамом.

Вьетнам. архив группы компаний «Авиафлот»

Точная дата открытия острова еще не определена. Разумеется, до тех пор в алтайских турфирмах не появятся путевки.

Власти Вьетнама ожидают, что в результате программы остров смогут посетить до 3 млн туристов. В 2019 году в стране отдохнуло 18 млн человек.

Остров Фукуок

Это крупнейший остров Вьетнама. Там расположен один из известнейших в мире биосферных заповедников с троическим лесом, океаном, горами, ручьями, водопадами и так далее. Одни из самых популярных экскурсий на острове — поездка на жемчужную ферму и в кокосовую тюрьму.