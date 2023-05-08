Туристов заставили отмывать надпись со скалы на Алтае

Жители Алтая неустанно ловят туристов за "наскальной живописью" каждый год.
Очередных вандалов заметили на майских праздниках, не дав им завершить хулиганство и скрыться.
После недолгого спора, женщина с тряпкой и пульверизатором отправилась обратно на скалу - отмывать несколько букв, которые уже успела написать.
Однако процесс завершился ничем - оттереть яркую краску оказалось непросто.
"Для какой цели писать на скалах? Хотите оставить след - так лучше мусор уберите за собой", - советуют одни барнаульцы.
"Эта ведь не спонтанный поступок. Когда они собирались ехать, баллончиками с красками закупились", - делают выводы другие.
Ранее московские туристы хотели сжечь клеща и устроили лесной пожар на Байкале.