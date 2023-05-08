Туристов заставили отмывать надпись со скалы на Алтае

Туристы из сибирского региона 7 мая решили оставить след на скале в Республике Алтай, но местные жители были начеку, передает Barnaul 22 .

Жители Алтая неустанно ловят туристов за "наскальной живописью" каждый год.

Очередных вандалов заметили на майских праздниках, не дав им завершить хулиганство и скрыться.

После недолгого спора, женщина с тряпкой и пульверизатором отправилась обратно на скалу - отмывать несколько букв, которые уже успела написать.

Однако процесс завершился ничем - оттереть яркую краску оказалось непросто.

"Для какой цели писать на скалах? Хотите оставить след - так лучше мусор уберите за собой", - советуют одни барнаульцы. "Эта ведь не спонтанный поступок. Когда они собирались ехать, баллончиками с красками закупились", - делают выводы другие.

Ранее московские туристы хотели сжечь клеща и устроили лесной пожар на Байкале.