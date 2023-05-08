8 мая
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Туризм

Туристов заставили отмывать надпись со скалы на Алтае

Туристы из сибирского региона 7 мая решили оставить след на скале в Республике Алтай, но местные жители были начеку, передает Barnaul 22.

Турист отмывает надпись со скалы.
Турист отмывает надпись со скалы.
Barnaul 22

Жители Алтая неустанно ловят туристов за "наскальной живописью" каждый год.

Очередных вандалов заметили на майских праздниках, не дав им завершить хулиганство и скрыться.

После недолгого спора, женщина с тряпкой и пульверизатором отправилась обратно на скалу - отмывать несколько букв, которые уже успела написать.

Однако процесс завершился ничем - оттереть яркую краску оказалось непросто.

"Для какой цели писать на скалах? Хотите оставить след - так лучше мусор уберите за собой", - советуют одни барнаульцы.

"Эта ведь не спонтанный поступок. Когда они собирались ехать, баллончиками с красками закупились", - делают выводы другие.

Ранее московские туристы хотели сжечь клеща и устроили лесной пожар на Байкале.

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