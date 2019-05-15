Турбазы и чартеры под завязку: где и как алтайские туристы отдыхали на майские праздники

В Алтайском крае стартовал высокий турсезон. Забронировать номер в популярных туркомплексах на майские праздники было невозможно уже за месяц, а чартеры за границу из Барнаула улетели полностью загруженными. Об этом altapress.ru рассказала Наталья Гордеева, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ).

Подстроились под погоду

По словам агентов, количество туристов, приехавших на Алтай на майские праздники, в этом году оказалось неожиданно больше, чем в прошлом.

Наталья Гордеева,

член правления АРАТ, руководитель турфирмы «Алтайтурист»:

Большинство алтайских турбаз уже было забронировано за несколько недель до начала праздников — и на первомайские выходные, и на 9 мая. В наиболее популярных туркомплексах нельзя было найти номер за месяц до отдыха — все было продано.

На таких популярных базах, как «Алтика», «Орлиное гнездо» и прочие, раскупать места на майские праздники клиенты начали еще в феврале, рассказала Наталья Белоусова, руководитель турфирмы «Охота».

По мнению агентов, высокому спросу в этом году способствовала и теплая погода, которая установилась перед майскими выходными.

Вид на Алтай с высоты полета Путина. kremlin.ru

Наталья Белоусова,

руководитель турфирмы «Охота»:

Многие базы отдыха приняли решение начать работу в майские праздники, хотя ранее они этого не делали. В этом году они привлекали туристов разными «фишками» — проживанием, ценой, дополнительными экскурсиями. Все это пользовалось спросом.

К тому же туркомплексы не повышали цены на размещение на период длинных выходных и предлагали расценки июня, отмечают в агентствах. При выборе места отдыха туристов больше интересовал комфорт и качество сервиса, нежели расположение базы.

Если жители Алтайского края и соседних регионов преимущественно делили отдых на два коротких периода — до и после короткой рабочей недели, то туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов европейской части страны прилетали на Алтай на 7−10 дней.

Паттайя. Таиланд. СС0

Улетели к теплым морям

Из зарубежных направлений самыми популярными в майские праздники стали Вьетнам, Таиланд и Китай, отметили в турфирме «Охота».

В Турции в это время сложно угадать с погодой и температурой моря, отмечают агенты, но на анталийских курортах сейчас установилась солнечная погода, поэтому это направление тоже было в числе востребованных. Из европейских направлений туристов привлекли Чехия и страны Скандинавии.

По словам Гордеевой, все чартеры, которые были запланированы из Барнаула, улетели полностью загруженными. Хотя отдельные места на майские рейсы продавались до последнего.