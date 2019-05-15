Турбазы и чартеры под завязку: где и как алтайские туристы отдыхали на майские праздники

Подстроились под погоду
По словам агентов, количество туристов, приехавших на Алтай на майские праздники, в этом году оказалось неожиданно больше, чем в прошлом.
Наталья Гордеева,
член правления АРАТ, руководитель турфирмы «Алтайтурист»:
Большинство алтайских турбаз уже было забронировано за несколько недель до начала праздников — и на первомайские выходные, и на 9 мая. В наиболее популярных туркомплексах нельзя было найти номер за месяц до отдыха — все было продано.
На таких популярных базах, как «Алтика», «Орлиное гнездо» и прочие, раскупать места на майские праздники клиенты начали еще в феврале, рассказала Наталья Белоусова, руководитель турфирмы «Охота».
По мнению агентов, высокому спросу в этом году способствовала и теплая погода, которая установилась перед майскими выходными.
Наталья Белоусова,
руководитель турфирмы «Охота»:
Многие базы отдыха приняли решение начать работу в майские праздники, хотя ранее они этого не делали. В этом году они привлекали туристов разными «фишками» — проживанием, ценой, дополнительными экскурсиями. Все это пользовалось спросом.
К тому же туркомплексы не повышали цены на размещение на период длинных выходных и предлагали расценки июня, отмечают в агентствах. При выборе места отдыха туристов больше интересовал комфорт и качество сервиса, нежели расположение базы.
Если жители Алтайского края и соседних регионов преимущественно делили отдых на два коротких периода — до и после короткой рабочей недели, то туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов европейской части страны прилетали на Алтай на 7−10 дней.
Улетели к теплым морям
Из зарубежных направлений самыми популярными в майские праздники стали Вьетнам, Таиланд и Китай, отметили в турфирме «Охота».
В Турции в это время сложно угадать с погодой и температурой моря, отмечают агенты, но на анталийских курортах сейчас установилась солнечная погода, поэтому это направление тоже было в числе востребованных. Из европейских направлений туристов привлекли Чехия и страны Скандинавии.
По словам Гордеевой, все чартеры, которые были запланированы из Барнаула, улетели полностью загруженными. Хотя отдельные места на майские рейсы продавались до последнего.