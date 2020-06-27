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Туризм

Туризм на Алтае возвращается к жизни. Базам отдыха и гостиницам разрешили работать

Туристические объекты в Алтайском крае возобновили деятельность. Накануне губернатор Виктор Томенко подписал указ, разрешающий работать базам отдыха, туристическим базам, гостиницам, кемпингам, сельским гостевым домам и иным средствам размещения, расположенным на территории региона.

Очки. Путешествие. Отдых. Туризм.
Очки. Путешествие. Отдых. Туризм.
СС0

Как уточняют в пресс-службе краевого правительства, с 27 июня приступить к работе смогут порядка 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов, а также порядка 200 гостиниц.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич заверила, что представители отрасли готовы принимать гостей в соответствии со всеми необходимыми требованиями и предписаниями.

«Очень надеемся, что принятое решение позволит туристической отрасли восстановить свои позиции», — подчеркнула Томашевич.

Напомним, что с 8 июня в Алтайском крае было разрешено открыть санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

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