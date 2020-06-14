В Крыму к 1 июля откроют более 400 пляжей. Это станет одним из этапов запуска курортного сезона, сообщает ТАСС.

С 15 июня на полуострове полностью отменяется режим самоизоляции и открывается курортный сезон. Но в течение двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики.

Приезжие из-за рубежа должны будут провести обязательный двухнедельный карантин в обсерваторах. Это не будет касаться россиян из других регионов.

Отмечается, что в настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие пляжей санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов-спасателей.

По оценкам экспертов, в 2020 году республика потеряла из-за коронавируса от одного до двух миллионов туристов.

Туризм постепенно оживает и в других странах. Так, правительство Египта приняло решение о возобновлении некоторых авиасообщений.

Исключение касается только тех рейсов, которые летят в туристические города, например, в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Аляма.

Также с 1 июля будут открыты авиасообщения с провинциями, меньше всего затронутые коронавирусом. В первую очередь, это касается курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух (Средиземное море).

Египетское министерство туризма и древностей уже объявило об открытии для посещения Великих пирамид, храма Карнак и гробницы Тутанхамона в Луксоре, а также некоторых других достопримечательностей, при этом одновременно туда смогут войти не более 10 человек.

Напомним, что в Алтайском крае с 8 июня заработали санатории в Белокурихе.