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Туризм

Туроператоры назвали самые дешевые пляжные курорты на майские праздники

Ассоциация туроператоров России опубликовала цены на пляжные туры на майские выходные. Самый дешевый отдых на 10 ночей обойдется в 26 тысяч рублей.

Туризм. Отдых на море.
Туризм. Отдых на море.
СС0

Эксперты анализировали путевки с вылетом 26−28 апреля по 12 популярным в этот период пляжным направлениям. Цены включают авиаперелет из Москвы туда и обратно на двоих взрослых, трансфер, медстраховку и проживание в отеле.

Самым дешевым направлением оказался Крым, где стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тысяч рублей.

Также в список дешевых курортов вошли:

  • Анапа — от 28,4 тысяч рублей
  • Сочи — от 29,4 тысяч рублей
  • Турция — от 49,9 тысяч рублей
  • Кипр — от 51,5 тысяч рублей
  • Тунис — от 52,7 тысяч рублей
  • Болгария — от 63,6 тысяч рублей
  • Черногория — от 64,5 тысяч рублей
  • Хорватия — от 74 тысяч рублей
  • Испания — от 74 тысяч рублей
  • Греция — от 75,4 тысяч рублей
  • Италия — от 83,9 тысяч рублей

Как ранее писал altapress.ru, среди самых востребованных направлений у жителей Алтайского края (с вылетом из Барнаула) — Таиланд и Вьетнам.

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