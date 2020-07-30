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Туризм

Турператоры намерены продлить чартерную программу «на Турцию» до ноября

Открытие Турции не привело к сокращению продаж туров по России. Спрос на российские курорты остался на прежнем уровне, бюджетный отдых в России на 20% дешевле, чем в Турции, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Тем не менее спрос на отдых в Турции сейчас настолько высокий, что туроператоры могут продлить чартерные программы и в ноябре.

Турция.
Турция.
СС0

Россия возобновит авиасообщение с другими странами с 1 августа.

Авиасообщение возобновится с Великобританией (откроются рейсы в Лондон), Турцией (в 1 августа самолеты полетят в Стамбул и Анкару, а с 10 августа добавится Анталия, Бодрум и Даламан). Откроются также рейсы в столицу Танзании — Занзибар, пишет polit.ru.

Рейсы будут выполнять из шести городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Владивостока.

С 27 марта Россия отменила регулярные и чартерные авиарейсы во все другие страны из-за пандемии коронавируса. Единственным исключением были спецрейсы, которыми вывозили россиян из-за границы.

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