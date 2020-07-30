Турператоры намерены продлить чартерную программу «на Турцию» до ноября

Открытие Турции не привело к сокращению продаж туров по России. Спрос на российские курорты остался на прежнем уровне, бюджетный отдых в России на 20% дешевле, чем в Турции, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Тем не менее спрос на отдых в Турции сейчас настолько высокий, что туроператоры могут продлить чартерные программы и в ноябре.