Турператоры намерены продлить чартерную программу «на Турцию» до ноября

Россия возобновит авиасообщение с другими странами с 1 августа.
Авиасообщение возобновится с Великобританией (откроются рейсы в Лондон), Турцией (в 1 августа самолеты полетят в Стамбул и Анкару, а с 10 августа добавится Анталия, Бодрум и Даламан). Откроются также рейсы в столицу Танзании — Занзибар, пишет polit.ru.
Рейсы будут выполнять из шести городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Владивостока.
С 27 марта Россия отменила регулярные и чартерные авиарейсы во все другие страны из-за пандемии коронавируса. Единственным исключением были спецрейсы, которыми вывозили россиян из-за границы.