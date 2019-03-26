Россияне скоро смогут летать в Турцию по внутренним паспортам

«Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без <заграничных> паспортов», — приводит слова Чавушоглу газета Milliyet.

8 апреля правительство республики во главе с президентом Тайипом Эрдоганом отправится в Россию, чтобы дать старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами и принять участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

Крым не потеряет своих туристов

В случае предоставления Турцией въезда в свою страну для граждан РФ по внутренним паспортам массового оттока туристов не произойдет, считает глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

«Массового оттока и потерь для крымских курортов от возможного нововведения с турецкой стороны не ожидается», — сказал Зелинский агентству.

По его словам, возможен небольшой ажиотаж и всплеск интереса к курортам Турции.

«Конечно, это будет новинкой, а все новое всегда интересно. Но такой всплеск будет недолгим. Турецкие курорты сейчас считаются наиболее дорогими у западных туристов, приезд туда большого числа россиян еще более взвинтит цены, и наш турист все равно вернется в Крым», — считает эксперт.

Безвизовое пребывание

В 1990—2000-х годах для граждан России при поездках в Турцию действовал упрощенный порядок въезда в страну: визу можно было приобрести на границе.

В мае 2010 года в ходе визита в Анкару президента РФ Дмитрия Медведева было подписано Соглашение об условиях взаимных поездок граждан России и Турции, согласно которому россияне могли въезжать в Турцию на срок до 30 дней без визы.

В мае 2013 года Турция продлила срок безвизового пребывания граждан России на своей территории до 60 дней, а в апреле 2017 года — до 90 дней.