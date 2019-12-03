Турция открыла зимний сезон, но жители Алтая летят туда неохотно

Зимний туристический сезон стартовал в Турции, которая готова принимать отдыхающих на своих горнолыжных курортах.

Как известно, Турция является популярным направлением отдыха у жителей Алтайского края. Однако наши туристы предпочитают летать туда летом.

«В нашем крае Турция зимой не настолько популярна, как летом. Вылеты только из Москвы, даже из Новосибирска самолётов нет, поэтому массового потока в Турцию не наблюдается. Редко кто летит туда в зимний период, но такое бывает», — отметила Елена Шошина, заместитель директора ANEX Tour в Барнауле.

Она также отметила, что в зимний период жители Алтайского края предпочитают отдыхать в таких странах, как Таиланд, Индия и Вьетнам.

В то же время, коэффициент загрузки гостиниц на горно-лыжных курортах Турции с каждым днём растет. К Новому году многие гостиницы ожидают полного резервирования.