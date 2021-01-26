Турция подорожала для российских туристов

Цены на отдых в Турции летом 2021 года выросли на 15%. После старта сезона цены продолжат расти, полагают специалисты Ассоциации туроператоров России.

В июне неделя на двоих в Турции обойдется примерно в 60 тыс. рублей.

Например, ANEX Tour предлагает трехзвездочные отели со «все включено» в июне на двоих на 7 ночей от 49 тыс. рублей и пятизвездочные от 64 тысяч.

Пик летних продаж ожидается ближе к апрелю.

«Проанализировав средний чек реальных покупок туров в Турцию в декабре 2020 — январе 2021 года мы можем сказать, что он уже увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности», — рассказали в компании «1001 Тур».

Эксперты отмечают, что это плановый рост цен, и он вряд ли отпугнет путешественников.