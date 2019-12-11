Турция после Нового года вводит налог на all inclusive

С 1 января 2020 года в любимой россиянами Турции вступает в силу новый закон, который предусматривает введение налога за проживание в отелях.

Сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт и бутик-отелей. Также закон распространяется на объекты при гостиницах: парки развлечений, аквапарки, рестораны и т.д.

Оформляться налог для иностранных туристов будет отдельным документом, по всей вероятности, непосредственно в отеле. С 1 апреля 2020 года налоговая ставка будет составлять 1% от стоимости проживания в гостинице, а в 2021 году будет повышена уже до 2%.

Введение турецкого курортного сбора связано, прежде всего, с возмещением убытков за кризисные 2015−2016 годы, когда отношения между Россией и Турцией были испорчены военным конфликтом. «И хотя страна уже в 2017 году смогла оправиться после упадка в прошлые два года, — говорит президент Федерации отельеров Турции Баскани Осман Айыка, опираясь на источник „Интерфакс“, — благодаря системе all inclusive мы восстановили рынок. Теперь нам необходимо защищать свои интересы и поднимать цены»

Однако владельцы гостиниц боятся противоположного результата. Они утверждают, что время для введения подобных налоговых законов еще не наступило, потому что туристическая отрасль не полностью оправилась от последствий 2015−2016 годов. И хотя курортный сбор может составить примерно 700−1500 рублей (к примеру, для семьи из трех человек, которые приехали в Турцию на две недели), еще неизвестно, как отреагируют на эту меру россияне.



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