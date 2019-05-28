Турция решила развивать гастрономический туризм

«Туристические возможности Турции с этого года мы будем пропагандировать не с точки зрения пляжного отдыха. Туристы смогут узнать о гастрономическом туризме в Турции, о ее исторических и культурных памятниках», — заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.
Для достижения доходов от туризма на уровне 70 млрд долларов к 2023 году турецкая сторона намерена увеличить доходы от сферы гастрономического туризма. В этой связи ведется серьезная работа", пишет bfm.ru.
В апреле турпоток в Турцию вырос на 24%.