Турция решила развивать гастрономический туризм

«Туристические возможности Турции с этого года мы будем пропагандировать не с точки зрения пляжного отдыха. Туристы смогут узнать о гастрономическом туризме в Турции, о ее исторических и культурных памятниках», — заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.