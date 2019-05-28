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Туризм

Турция решила развивать гастрономический туризм

Турция намерена пропагандировать не пляжный отдых, а гастрономический туризм и посещение исторических и культурных памятников, сообщает РИА Новости.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

«Туристические возможности Турции с этого года мы будем пропагандировать не с точки зрения пляжного отдыха. Туристы смогут узнать о гастрономическом туризме в Турции, о ее исторических и культурных памятниках», — заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.

Для достижения доходов от туризма на уровне 70 млрд долларов к 2023 году турецкая сторона намерена увеличить доходы от сферы гастрономического туризма. В этой связи ведется серьезная работа", пишет bfm.ru.

В апреле турпоток в Турцию вырос на 24%.

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