Туры в Турцию подорожают в 2019 году из-за налога на безопасность туристов

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро. Его будут взимать в аэропортах по прилету, сообщают «Интерфакс». Сбор должен покрыть часть расходов на усиление мер безопасности в воздушных гаванях, пишет «Турдом».