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Туризм
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Туры в Турцию подорожают в 2019 году из-за налога на безопасность туристов

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро. Его будут взимать в аэропортах по прилету, сообщают «Интерфакс». Сбор должен покрыть часть расходов на усиление мер безопасности в воздушных гаванях, пишет «Турдом».

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Изначально в Турции планировали ввести налог в размере 3 евро с человека. Но ассоциация туристических агентств Турции Tursab обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, так как миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году. После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры сбор сократили до 1,5 евро с человека.

Глава ассоциации Tursab Фируз Балыкая заявил, что турпакеты на 2019 год продают уже с октября, но без учета нового налога. Их купили миллионы туристов. 3 евро могут показаться незначительной суммой. Однако если этот расход возложить на туроператоров, то им придется заплатить миллионы евро.

В Ассоциации туроператоров России сказали, что пока непонятно, будет ли взиматься доплата с туристов, уже купивших туры в Турцию по акциям раннего бронирования. Есть мнение, что за проданные туры заплатит туроператор.

Поскольку сумма незначительная — около 120 рублей — туристы вряд ли заметят изменения, пишет «Турдом».

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