Турцию могут закрыть для туристов

С понедельника, 12 апреля чартерные рейсы в Турцию могут оказаться под запретом, пишет журнал «Профиль». Это связано со стремительно ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, под запрет попадает часть грузопассажирских вывозных рейсов. Также есть информация, что для прибывающих из Турции может быть введен 14-дневный карантин. Полного запрета всех рейсов не будет, сохранится часть перелетов в Стамбул.

Такое решение оперштаб принял из-за того, что именно через Турцию распространяются новые, мутировавшие штаммы коронавируса, в том числе агрессивный британский вариант — в период пандемии Турция стала своеобразной транзитной зоной, через которую можно беспрепятственно путешествовать по миру.

Турецкие отели планировали открыться для путешественников в апреле, однако из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу сроки решили перенести. Эксперты ожидают, что старт туристического сезона будет отложен на май или, вероятнее, на июнь-июль.