Турцию могут закрыть для туристов

Кроме того, под запрет попадает часть грузопассажирских вывозных рейсов. Также есть информация, что для прибывающих из Турции может быть введен 14-дневный карантин. Полного запрета всех рейсов не будет, сохранится часть перелетов в Стамбул.
Такое решение оперштаб принял из-за того, что именно через Турцию распространяются новые, мутировавшие штаммы коронавируса, в том числе агрессивный британский вариант — в период пандемии Турция стала своеобразной транзитной зоной, через которую можно беспрепятственно путешествовать по миру.
Турецкие отели планировали открыться для путешественников в апреле, однако из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу сроки решили перенести. Эксперты ожидают, что старт туристического сезона будет отложен на май или, вероятнее, на июнь-июль.