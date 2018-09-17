У министра культуры Мединского Путин отбрал надзор за туризмом

Из указа президента РФ:
Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристической деятельности.
Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.
В связи с этим правительство страны должно в течение полугода внести изменения в соответствующие документы, пишет РБК.
В ведение Министерства культуры, которым руководит Владимир Мединский, туризм был отдан в 2012 году, когда Владмир Путин вновь стал президентом после четырехлетнего перерыва. А во время президентства Дмитрия Медведва с 2008 года эти функции были отданы министерству спорта, туризма и молодежной политики.
А вот в правительстве Алтайского края (в его действующей на этот момент структуре) управление по по внешним связям, туризму и курортному делу курируется заместителем губернатора, являющегося также и министром экономического развития региона.