Читайте нас в соцсетях
17 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Туризм
50

У министра культуры Мединского Путин отбрал надзор за туризмом

Владимир Путин своим указом вывел из ведения Министерства культуры Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Теперь туристическую отрасль будет регулировать Министерство экономического развития (МЭР).

Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
kremlin.ru

Из указа президента РФ:

Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристической деятельности.

Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

В связи с этим правительство страны должно в течение полугода внести изменения в соответствующие документы, пишет РБК.

В ведение Министерства культуры, которым руководит Владимир Мединский, туризм был отдан в 2012 году, когда Владмир Путин вновь стал президентом после четырехлетнего перерыва. А во время президентства Дмитрия Медведва с 2008 года эти функции были отданы министерству спорта, туризма и молодежной политики.

А вот в правительстве Алтайского края (в его действующей на этот момент структуре) управление по по внешним связям, туризму и курортному делу курируется заместителем губернатора, являющегося также и министром экономического развития региона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка