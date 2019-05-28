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Туризм

У российских туристов в Китае будут проверять переписку в телефонах

Российские туристы должны быть готовыми к тому, что придется показывать китайским пограничникам содержание мобильных телефонов. Об этом предупредило Генконсульство РФ в Гуанчжоу, пишет «Интерфакс».

Китай.
Китай.
Wu Yi/СС0

При въезде в Китай, а также при транзитном путешествии через международные аэропорты этой страны миграционные власти могут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям въезда.

Для этого будут проводиться индивидуальные собеседования, у туристов также могут проверять содержимое мобильных телефонов, например, видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в Wechat, WhatsApp, Viber и других приложениях.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.

При этом, если миграционная служба найдет несоответствие визы и реальной цели въезда, туриста отправят в специальное помещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Питание предоставляется однократно. Человек будет содержаться там до ближайшего обратного рейса.

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