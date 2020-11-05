Ульяновский министр с женой слетали в Лондон и Ниццу на частном самолете в разгар пандемии

Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина временно отстранили от работы, сообщает РИА Новости.

Такое решение принял губернатор области Сергей Морозов на фоне скандала вокруг поездки Семенкина в Ниццу на частном самолете.

«Губернатор Сергей Морозов на время проведения антикоррупционной проверки отстранил от должности заместителя председателя правительства — министра АПК Ульяновской области Михаила Семенкина», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Также под проверку попала жена Семенкина Мария Шпак, которая составляла ему компанию в Ницце. Она возглавляет администрацию Чердаклинского района Ульяновской области. На время проверки ее также отстранили от должности.

Местное издание Ulnovosti.ru сообщило, что Семенкин и Шпак в разгар пандемии устроили себе путешествие по европейским странам.

На частном самолете, принадлежащем иностранной компании, они вылетели из Ульяновска в Лондон, а вернулись на родину уже из Ниццы.

Журналисты предположили, что организовать поездку чете чиновников помог один из местных бизнесменов. Его яхта пришвартована на Лазурном берегу.

Жена этого предпринимателя прилетела из Франции вместе с Семенкиным и Шпак.

Чиновников обвинили в том, что они не выдержали карантин и не сдали положенные тесты, пишет polit.ru.

После выхода публикации Семенкин заявил, что летал за свои деньги и не на частном самолете, а обычным рейсом.