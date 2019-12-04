Уникальный по всем параметрам: 7 причин посетить Тигирекский заповедник в Алтайском крае

4 декабря свой 20-летний юбилей отмечает Тигирекский заповедник — один из самых молодых в России. Он расположен на юге Алтайского края, между Чарышом и Алеем. Добраться туда сложно, но это стоит того. Altapress.ru подготовил несколько интересных фактов о заповеднике, из-за которых вам захочется там побывать.

1. Природа Тигирекского заповедника — это переходная зона от сибирских степей к горным системам Алтая и Саян, сообщает визиталтай.рф. Заповедник включает в себя три участка: Ханхаринский, Тигирекский (оба в Краснощековском районе) и Белорецкий (в Змеиногорском и Третьяковском районе).

Здесь сочетаются участки горной тундры, красочных альпийских и субальпийских лугов, сообщает tigirek.ru.

2. На территории Тигирекского заповедника в нетронутом виде сохранились уникальные экосистемы. Это горная лесостепь, заросли кустарников, реликтовая черневая тайга, кедрово-пихтовые леса и кедрово-пихтовое редколесье. А выше границы леса господствуют высокотравные субальпийские и альпийские луга.

Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr

3. Фауна заповедника разнообразна и уникальна. Некоторые виды, обитающие здесь, находятся под защитой государства. Например, это бабочка «обыкновенный аполлон» и гриб «ежевик коралловидный».

4. Тигирекский заповедник является важным культурным наследием. Здесь в пещере Страшная обнаружены следы деятельности доисторического человека. А также на территории заповедника расположен Тигирекский форпост — оборонительное сооружение XVIII века

5. Туристам в Тигирекском заповеднике доступны сразу четыре разнообразных экологических маршрута.

Самый длинный из них имеет протяженность 70 км и рассчитан на 4 дня.

Тигирекский хребет , на Листвяжной гриве. Д. Мельников , tigirek.ru

6. Для того, чтобы посетить заповедник нужен специальный пропуск. Получить его нужно заранее, за две недели до даты планируемого путешествия.

7. Дорога до заповедник труднопроходимая, поэтому его не часто посещают туристы, уточняет lifejourney. club Добраться до заповедника можно только на внедорожнике, а дорога займет около дня.

Анна Карпова