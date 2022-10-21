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Кто будет курировать эту сферу?

Курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также премьер-министр Михаил Мишустин увеличил число заместителей министра экономического развития с 11 до 12. А число департаментов — с 35 до 37.

Имя нового зама пока не называют.