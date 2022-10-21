21 октября
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Туризм

Упразднение Ростуризма — что это значит и как быть путешественникам

Указом президента 20 октября упразднили Ростуризм, а его функции передали Минэкономразвития. Altapress.ru рассказывает, что это значит для российского туризма и что делать путешественникам.

Туризм. Полеты.
Туризм. Полеты.
Pixabay.com
1
Почему упразднили Ростуризм?

Согласно документу, такое решение повысит эффективность развития туриндустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что упразднение Ростуризма было необходимо. Оно позволит «максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли».

2
Кто будет курировать эту сферу?

Курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также премьер-министр Михаил Мишустин увеличил число заместителей министра экономического развития с 11 до 12. А число департаментов — с 35 до 37.

Имя нового зама пока не называют.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
CC0
3
А Минэкономразвития будет знать, что делать?

Да, ведь Минэкономразвития уже занимался развитием туризма. С 2002 по 2004 год за эту сферу отвечал департамент туризма Министерства экономического развития и торговли РФ.

Затем его функции передали Федеральному агентству по физической культуре, спорту и туризму.

После спорт и туризм все же разделили по разным ведомствам.

4
Что будет с туризмом в России?

В Минэкономразвития заверили, что будут только повышать темпы развития туризма в России.

Не забудут и про эффективность реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По данным министерства, над улучшением туризма работают более 2,5 млн человек.

В сфере задействованы 50 сфер народного хозяйства, 17 ведомств и все регионы страны.

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com
5
А что делать путешественникам?

Минэкономразвития призвали российских путешественников не переживать по этому поводу.

Они обещают сохранить лучшие практики, наработанные Ростуризмом, особенно в сфере путешествий по России.

В их числе туристический кешбэк и кешбэк лояльности.

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