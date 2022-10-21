Согласно документу, такое решение повысит эффективность развития туриндустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что упразднение Ростуризма было необходимо. Оно позволит «максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли».
Курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Также премьер-министр Михаил Мишустин увеличил число заместителей министра экономического развития с 11 до 12. А число департаментов — с 35 до 37.
Имя нового зама пока не называют.
Да, ведь Минэкономразвития уже занимался развитием туризма. С 2002 по 2004 год за эту сферу отвечал департамент туризма Министерства экономического развития и торговли РФ.
Затем его функции передали Федеральному агентству по физической культуре, спорту и туризму.
После спорт и туризм все же разделили по разным ведомствам.
В Минэкономразвития заверили, что будут только повышать темпы развития туризма в России.
Не забудут и про эффективность реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
По данным министерства, над улучшением туризма работают более 2,5 млн человек.
В сфере задействованы 50 сфер народного хозяйства, 17 ведомств и все регионы страны.
Минэкономразвития призвали российских путешественников не переживать по этому поводу.
Они обещают сохранить лучшие практики, наработанные Ростуризмом, особенно в сфере путешествий по России.
В их числе туристический кешбэк и кешбэк лояльности.