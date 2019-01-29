«Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты из Барнаула в Грузию, Киргизию и Казахстан

Согласно опубликованному документу, в конце 2018 года «Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты дважды в неделю из Барнаула в Тбилиси, Астану, Алматы, Шымкент, Ош и Бишкек. Но в полетном расписании аэропорта им. Г. С. Титова рейсы так и не появились.
Пресс-служба «Уральские авиалинии»:
Допуски на направления из Барнаула нами получены уже после того, как было утверждено летнее расписание. Получение допусков на перевозки по определенным маршрутам не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту — это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание полностью зависит от экономической ситуации и возможностей авиаперевозчика.
Киргизия, Грузия и Казахстан не настолько популярны у барнаульцев, как Турция и другие морские курорты, в которых развита инфраструктура и созданы условия для семейного отдыха, пояснили турагенты.
Из этих трех стран чаще всего туристы бронируют путевки в Грузию, рассказали altapress.ru в «Авиафлоте». Люди берут экскурсионные маршруты, гастрономические туры или едут отдыхать на побережье Черного моря. Кроме того, прямые рейсы в грузинские города Тбилиси и Батуми стоят с вылетом из Новосибирска.
Казахстан и Киргизию как место отдыха туристы выбирают реже. По мнению агентов, невысокий спрос связан с тем, что направления недостаточно раскручены для туристов. В основном, туда едут не по путевкам, а самостоятельно на личных автомобилях.