«Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты из Барнаула в Грузию, Киргизию и Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Барнаула в города Киргизии, Грузии и Казахстана. Об этом говорится в приказе Росавиации. Однако в пресс-службе перевозчика altapress.ru рассказали, что запуск рейсов зависит от экономической возможности авиакомпании. По мнению турагентов, эти направления могут быть востребованы лишь у небольшого числа туристов.

Согласно опубликованному документу, в конце 2018 года «Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты дважды в неделю из Барнаула в Тбилиси, Астану, Алматы, Шымкент, Ош и Бишкек. Но в полетном расписании аэропорта им. Г. С. Титова рейсы так и не появились.

Пресс-служба «Уральские авиалинии»:

Допуски на направления из Барнаула нами получены уже после того, как было утверждено летнее расписание. Получение допусков на перевозки по определенным маршрутам не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту — это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание полностью зависит от экономической ситуации и возможностей авиаперевозчика.

Киргизия, Грузия и Казахстан не настолько популярны у барнаульцев, как Турция и другие морские курорты, в которых развита инфраструктура и созданы условия для семейного отдыха, пояснили турагенты.

Из этих трех стран чаще всего туристы бронируют путевки в Грузию, рассказали altapress.ru в «Авиафлоте». Люди берут экскурсионные маршруты, гастрономические туры или едут отдыхать на побережье Черного моря. Кроме того, прямые рейсы в грузинские города Тбилиси и Батуми стоят с вылетом из Новосибирска.

Казахстан и Киргизию как место отдыха туристы выбирают реже. По мнению агентов, невысокий спрос связан с тем, что направления недостаточно раскручены для туристов. В основном, туда едут не по путевкам, а самостоятельно на личных автомобилях.