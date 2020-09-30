Ушли в минус: как туристическая отрасль на Алтае переживает коронавирусные удары

Как пандемия отразилась на финансовых результатах туристического рынка?
Согласно данным Алтайкрайстата, объем платных услуг в сфере туризма за летний период составил почти 1,2 млрд рублей. За аналогичный период в 2019 году — 1,7 млрд рублей. За 8 месяцев текущего года — более 2,3 млрд, а аналогичный период 2019 года — более 3,3 млрд рублей.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
Наибольшие потери в отрасли по данному показателю понесли специализированные средства размещения, объем платных услуг которых снизился на 34,4%, у туристских фирм снижение произошло на 26,5%, у гостиниц и аналогичных средств размещения — на 23,6%.
Выросла ли стоимость отдыха в Алтайском крае?
Евгений Дешевых отмечает, что существенного роста цен в сравнении с предыдущим годом не наблюдается. Повышение варьируется в пределах 1,5%.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
В основном изменение цен произошло в сегменте гостиниц 4 звезды. В санаториях больше распространено динамическое ценообразование, и изменение стоимости одного дня проживания происходит в зависимости от сезона и спроса на эти услуги. В летний сезон 2020 года средняя стоимость одного дня проживания в санатории, включая размещение, питание и лечение, увеличилась не более чем на 4% к уровню прошлого года (на 200 рублей).
Каков объем потерь Белокурихи?
По словам Евгения Дешевых, за девять месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средняя загрузка санаториев снизилась на 20%. В июле она составила 45,3%, в августе — 70%, в сентябре — 74%, лишь в отдельных санаториях загрузка превышала 100%.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
Если сравнивать этот период с аналогичным периодом прошлого года, то разница в доходах санаториев Белокурихи составляет 1422 млн рублей. При этом санаторно-курортные организации, в отличие от многих туристических баз, работают круглогодично, продолжая оказывать услуги. Дальнейшее изменение показателей будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Каковы итоги акции кэшбэка?
Хорошей поддержкой туротрасли в этом сезоне стало активное сотрудничество с Ростуризмом и участие в совместных проектах. Речь идет о чартерных программах и о программе кэшбэка.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
Туры в Алтайский край можно было приобрести у 51 туроператора, 15 коллективных средств размещения, а также 20 компаний предлагали экскурсионные программы на Алтай. В проекте приняли участие четыре региональных туроператора, которые продали более 50 турпакетов. Санатории и гостиницы за неделю действия акции продали 956 путевок.
Туристы каких регионов отдыхали в Алтайском крае?
Основными регионами-донорами туристов в Алтайский край, по словам Евгения Дешевых, стали Новосибирская область, Кемеровская область, Томская область и многие другие субъекты Сибирского федерального округа. Увеличилось количество туристов из европейской части страны, в частности из Москвы.
Ожидается ли рост спроса на зимний отдых в регионе?
Евгений Дешевых полагает, что зимний туристический сезон должен быть активным. Но это возможно только при сохранении стабильной эпидемиологической ситуации.
Евгений Дешевых,
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
По информации туроператоров Алтайского края, запросы на отдых сейчас поступают из разных регионов активнее, чем раньше. На уровне прошлого года отмечается и потребность в санаторно-курортном отдыхе. Традиционно в топе школьные каникулы и новогодние праздники. Путевки уже бронируют на февраль 2021 года.