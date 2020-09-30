Ушли в минус: как туристическая отрасль на Алтае переживает коронавирусные удары

29 сентября в рамках интернет-форума начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал, с какими результатами отрасль завершила сезон, а также спрогнозировал спрос на зимний отдых в регионе.

Как пандемия отразилась на финансовых результатах туристического рынка?

Согласно данным Алтайкрайстата, объем платных услуг в сфере туризма за летний период составил почти 1,2 млрд рублей. За аналогичный период в 2019 году — 1,7 млрд рублей. За 8 месяцев текущего года — более 2,3 млрд, а аналогичный период 2019 года — более 3,3 млрд рублей.

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Наибольшие потери в отрасли по данному показателю понесли специализированные средства размещения, объем платных услуг которых снизился на 34,4%, у туристских фирм снижение произошло на 26,5%, у гостиниц и аналогичных средств размещения — на 23,6%.

Выросла ли стоимость отдыха в Алтайском крае?

Евгений Дешевых отмечает, что существенного роста цен в сравнении с предыдущим годом не наблюдается. Повышение варьируется в пределах 1,5%.

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

В основном изменение цен произошло в сегменте гостиниц 4 звезды. В санаториях больше распространено динамическое ценообразование, и изменение стоимости одного дня проживания происходит в зависимости от сезона и спроса на эти услуги. В летний сезон 2020 года средняя стоимость одного дня проживания в санатории, включая размещение, питание и лечение, увеличилась не более чем на 4% к уровню прошлого года (на 200 рублей).

Евгений Дешевых Дмитрий Лямзин

Каков объем потерь Белокурихи?

По словам Евгения Дешевых, за девять месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средняя загрузка санаториев снизилась на 20%. В июле она составила 45,3%, в августе — 70%, в сентябре — 74%, лишь в отдельных санаториях загрузка превышала 100%.

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Если сравнивать этот период с аналогичным периодом прошлого года, то разница в доходах санаториев Белокурихи составляет 1422 млн рублей. При этом санаторно-курортные организации, в отличие от многих туристических баз, работают круглогодично, продолжая оказывать услуги. Дальнейшее изменение показателей будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Каковы итоги акции кэшбэка?

Хорошей поддержкой туротрасли в этом сезоне стало активное сотрудничество с Ростуризмом и участие в совместных проектах. Речь идет о чартерных программах и о программе кэшбэка.

Трасса на Белокуриху. altairegion22.ru

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Туры в Алтайский край можно было приобрести у 51 туроператора, 15 коллективных средств размещения, а также 20 компаний предлагали экскурсионные программы на Алтай. В проекте приняли участие четыре региональных туроператора, которые продали более 50 турпакетов. Санатории и гостиницы за неделю действия акции продали 956 путевок.

Туристы каких регионов отдыхали в Алтайском крае?

Основными регионами-донорами туристов в Алтайский край, по словам Евгения Дешевых, стали Новосибирская область, Кемеровская область, Томская область и многие другие субъекты Сибирского федерального округа. Увеличилось количество туристов из европейской части страны, в частности из Москвы.

Ожидается ли рост спроса на зимний отдых в регионе?

Евгений Дешевых полагает, что зимний туристический сезон должен быть активным. Но это возможно только при сохранении стабильной эпидемиологической ситуации.

Дети. Зимний отдых. СС0

Евгений Дешевых,

начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности: