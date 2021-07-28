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Туризм
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Успей отдохнуть этим летом

Туроператор «Сириус Тур» предлагает еженедельно по выходным экскурсионные туры из Барнаула. Профессиональные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, страховка.

Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур».
1
«Большое космическое путешествие на Марс»

2−4 августа

Чуйский тракт. Перевалы Семинский и Чике-Таман, Гейзеровое озеро, водопад Ширлак и многое другое, что вызовет только восхищение!

Стоимость: 9500 руб. + входы (доставка, проживание, два завтрака, два ужина).

Осталось всего несколько мест!

2
«Райские уголки Алтая»

7−8 августа (2 дня/1 ночь)

Село Алтайское, дендропарк «Холмогорье». Бирюксинский перевал. Проживание на берегу озера Ая в 2-местных п/б номерах.

Стоимость: 3800 руб. + вход (доставка в оба конца, проживание, завтрак).

Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Туристическое агентство «Сириус тур».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Экскурсионный тур «Райские уголки Алтая».
Туристическое агентство «Сириус тур».
3
«Голубое око гор»

11−13 августа (3 дня/2 ночи)

Озеро Телецкое. Экскурсии: подъём на гору Тилан-Туу, «Серебряный ключ», к водопадам на «Третью речку». Храм Ксении Петербуржской. Прогулка по озеру к водопадам на теплоходе «Пионер Алтая».

Стоимость: 7700 р + теплоход (проживание в благоустроенных номерах, завтраки).

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru
Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru
Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru
Экскурсионный тур на Озеро Телецкое.
Экскурсионный тур на Озеро Телецкое.
Туристическое агентство «Сириус тур».
4
Новосибирск

14 августа

Новосибирский зоопарк. Дельфинарий. Океанариум. Доставка.

Стоимость: 1200 руб. + вход.

Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк.
Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк.
Андрей Поляков.
5
Белокуриха

15 августа

Белокуриха, «Белокуриха 2». Дорога-серпантин, Андреевская слобода.

Стоимость: 1500 руб. + канатка.

Алтайский край. Серпантин на Белокуриху-2.
Алтайский край. Серпантин на Белокуриху-2.
altapress.ru
6
«Серебряные воды Алтая»

21−22 августа

Чемал. Че-Чкыш. Камышлинский водопад. Проживание в п/б номерах, ужин, завтрак на турбазе.

Стоимость: 4000 руб. + вход.

Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.

Подробная информация по телефонам:

  • 8 (3852) 22-90-88
  • 8−923−777−9049
  • 8−923−714−1157

Сайт: siriustur.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
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