Успей отдохнуть этим летом: 6 туров из Барнаула

2−4 августа
Чуйский тракт. Перевалы Семинский и Чике-Таман, Гейзеровое озеро, водопад Ширлак и многое другое, что вызовет только восхищение!
Стоимость: 9500 руб. + входы (доставка, проживание, два завтрака, два ужина).
Осталось всего несколько мест!
7−8 августа (2 дня/1 ночь)
Село Алтайское, дендропарк «Холмогорье». Бирюксинский перевал. Проживание на берегу озера Ая в 2-местных п/б номерах.
Стоимость: 3800 руб. + вход (доставка в оба конца, проживание, завтрак).
11−13 августа (3 дня/2 ночи)
Озеро Телецкое. Экскурсии: подъём на гору Тилан-Туу, «Серебряный ключ», к водопадам на «Третью речку». Храм Ксении Петербуржской. Прогулка по озеру к водопадам на теплоходе «Пионер Алтая».
Стоимость: 7700 р + теплоход (проживание в благоустроенных номерах, завтраки).
14 августа
Новосибирский зоопарк. Дельфинарий. Океанариум. Доставка.
Стоимость: 1200 руб. + вход.
15 августа
Белокуриха, «Белокуриха 2». Дорога-серпантин, Андреевская слобода.
Стоимость: 1500 руб. + канатка.
21−22 августа
Чемал. Че-Чкыш. Камышлинский водопад. Проживание в п/б номерах, ужин, завтрак на турбазе.
Стоимость: 4000 руб. + вход.
Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.
Подробная информация по телефонам:
- 8 (3852) 22-90-88
- 8−923−777−9049
- 8−923−714−1157
Сайт: siriustur.ru
Информация о стоимости действительна на момент публикации