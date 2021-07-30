Успей отдохнуть этим летом: 6 туров из Барнаула

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«Голубое око гор»

11−13 августа ( 3 дня/2 ночи)

Озеро Телецкое. Экскурсии: подъём на гору Тилан-Туу, «Серебряный ключ», к водопадам на «Третью речку». Храм Ксении Петербуржской. Прогулка по озеру к водопадам на теплоходе «Пионер Алтая».

Стоимость: 7700 р + теплоход (проживание в благоустроенных номерах, завтраки).