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Туризм

В Алтайском крае дали старт летнему туристическому сезону

1 мая на «Бирюзовой Катуни» состоялось открытие праздника «Цветение маральника», передает пресс-служба правительства Алтайского края.

«Цветение маральника» 2021.
«Цветение маральника» 2021.
Антон Федотов / altairegion22.ru

На торжественной церемонии губернатор Виктор Томенко объявил о старте летнего туристического сезона и подчеркнул, что Алтайский край на карте всех прекрасных достопримечательностей Российской Федерации занимает особое место.

«Здесь можно найти все: и экстрим, и спокойный отдых, и спортивные развлечения, и уют, и места для тех, кому, может быть, необходимо одиночество. Все это есть у нас в регионе», — перечислил глава региона.

Он назвал и «чудеса света», которые Алтайский край мог бы добавить к уже имеющимся.

Например, Малиновое озеро в Благовещенском районе, сотни лебедей, которые зимуют на незамерзающем озере в Советском районе, поезд, который идет прямо по озеру в поселке Бурсоль, недалеко от Славгорода, а также визитную карточку края — цветение маральника.

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