В Алтайском крае дали старт летнему туристическому сезону

На торжественной церемонии губернатор Виктор Томенко объявил о старте летнего туристического сезона и подчеркнул, что Алтайский край на карте всех прекрасных достопримечательностей Российской Федерации занимает особое место.

«Здесь можно найти все: и экстрим, и спокойный отдых, и спортивные развлечения, и уют, и места для тех, кому, может быть, необходимо одиночество. Все это есть у нас в регионе», — перечислил глава региона.

Он назвал и «чудеса света», которые Алтайский край мог бы добавить к уже имеющимся.

Например, Малиновое озеро в Благовещенском районе, сотни лебедей, которые зимуют на незамерзающем озере в Советском районе, поезд, который идет прямо по озеру в поселке Бурсоль, недалеко от Славгорода, а также визитную карточку края — цветение маральника.