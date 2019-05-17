Пещеры и санатории: в Алтайском крае хотят создать новый туристический район

Белокурихинские санатории хотят развивать турмаршрут вокруг города, который уже сейчас насчитывает 240 км. Для успешного продвижения предлагается создать новую административную единицу — «Белокурихинский курортный район».

Идею обсуждали на круглом столе по реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса 15 мая в Белокурихе. Собравшиеся отметили, что всего в Алтайском крае около 40 санаториев, которые предоставляют 9 тыс. мест размещения. Из них 5 тыс. — в Белокурихе. В высокий сезон (летом и зимой) проблем с заполнением нет, но все же до 30% номеров в среднем в год простаивают.

При этом санатории отмечают спад продаж: за 2016 и 2017 годы примерно на 13%, отметил Сергей Криворученко, заместитель гендиректора санатория «Алтай».

Чтобы увеличить поток туристов, санатории думают о развитии сервиса.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха»:

Клиент требует с нас расширения, которое мы видим в слияние услуг курорта и туризма. Сейчас мы продвигаем новый туристический маршрут вокруг Белокурихи, который насчитывает 240 км. Это очень много для такого маленького курортного города. Эти тропы реально есть, но надо заниматься их обустройством и развитием.

Туристический маршрут включает природные достопримечательности и уже созданные базы отдыха. Их могут дополнить села, окружающие Белокуриху. Каждое имеет свою особенность и может стать точкой притяжения туристов, а как следствие создать рабочие места.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха»:

Постепенно формируется идея создать не просто курортный регион, а административную единицу — «Белокурихинский курортный район» с центром в городе Белокуриха. Это даст развитие всему региону. Что для этого надо? Нужна помощь по инфраструктуре.

Такое укрупнение — это еще и возможность эффективно продвигать услуги за пределы региона. Сейчас это актуально. Если 10 лет назад 12,5% клиентов санаториев Белокурихи были из Алтайского края, то сейчас только 4,6%.

В «Белокурихинский курортный район» помимо города-курорта войдут территория вокруг него, «Белокуриха-2», «Белокуриха-3», «Денисовы пещеры» и геопарк.