В Алтайском крае хотят страховать все туристические поездки

Алтайская региональная ассоциация туризма предлагает страховать каждый тур. Организация сформировала свои законодательные инициативы, чтобы направить властям региона. Об этом в Facebook написала член правления АРАТ Ирина Слесарева. Идея туристической страховки обсуждается уже не первый год.

Эксперты предлагают разработать новый страховой продукт — обязательное страхование гражданской ответственности туриста (ОСГОТ) и включить эту услугу в обязательный пакет, входящих в турпродукт.

«Кроме этого, обязать самостоятельных туристов оформлять эту страховку при приобретении любых туристических услуг, что исключит риски по возврату на родину туристов при самостоятельных путешествиях. Эта же страховка позволит турагентствам реализовывать отдельные туристические услуги поставщиков (авиабилеты, гостиницы, трансферы, визовая поддержка, экскурсии, аренда автомобилей, круизы, вертолетные прогулки, билеты и т.д.), обеспечивая финансовые гарантии исполнения услуги для туриста», — объяснила Слесарева.

ОСГОТ будет обеспечивать минимум к возврату от неисполненных обязательств туркомпаний. Если турист готов получить полную компенсацию за несостоявшийся тур, то необходимо будет сформировать другой страховой продукт — по типу КАСКО.

Также в АРАТ предлагают ввести определения турпродукта, «невозвратного тарифа» и создать реестр турагентств на условиях самофинансирования.