В Алтайском крае намерены съесть рекордное количество вареников

20 июля в селе Романово на фестивале «Всэ будэ смачно!» планируют установить рекорд по количеству съеденных вареников, сообщает официальный сайт региона.

В этом году в Романово установят более 20 палаток с 50 видами вареников. Все гости праздника станут участниками массового рекорда. На прошлом фестивале съели 950 килограммов вареников.

Гости смогут поболеть за участников по «варениколепию», поучаствовать в конкурсах и мастера-классах, посмотреть дефиле «ВареникStyle».

Украинские переселенцы готовы накормить всех гостей фестиваля своим национальным блюдом с самыми неожиданными начинками. Помимо вареников, гостям можно будет попробовать мед, сыр, деликатесы и купить сувениры у алтайских мастеров.

На празднике будут работать фотозоны, аттракционы, детская площадка. Фестиваль начнется в 12 часов.