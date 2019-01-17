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Туризм
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В Алтайском крае назначена дата фестиваля «Сибирская Масленица»

9 марта в туркомплексе «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино Смоленского района пройдет масштабный фестиваль «Сибирская Масленица», сообщает официальный сайт Алтайского края. Попасть туда можно будет воспользовавшись специальным туром или самостоятельно.

Смешная Масленица.
Смешная Масленица.
altapress.ru

Масленица в 2019 году продлится с 4 по 10 марта.

Фестиваль «Сибирская Масленица» пройдет в двенадцатый раз. Начнутся мероприятия в 12 часов, вход на фестиваль свободный.

Гостям предложат забраться на столб, поводить хоровод, покататься на русской печи, посмотреть соревнование гиревиков, поучаствовать в конкурсах и конноспортивном празднике. Также на «Сибирском подворье» устроят ярмарку, более 30 анимационных зон и концерт.

В Алтайтурцентре отмечают: туристические компании уже организуют доставку на фестиваль из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Павловска, Новосибирска.

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