В Алтайском крае наконец-то поняли, как помочь туризму

Решено перераспределить средства программы «Развитие туризма в Алтайском крае» и больше направить на поддержку субъектов, сообщил глава ведомства Евгений Дешевых.
Власти будут субсидировать затраты туристской индустрии на приобретение антибактериального оборудования и дезинфицирующих средств, а также на оплату за проведение соответствующих процедур.
«Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на аренду помещений и расходов на электроэнергию в период ограничительных мероприятий, введенных в регионе с апреля и до конца июня текущего года», — подчеркнул Дешевых.
Только на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.
Также власти позаботились о субсидиях туроператорам на поездки в приоритетные территории края, в том числе для детей. Также появились гранты на развитие туристических проектов по строительству, капремонту гостиниц и прочих объектов, разработку мобильных приложений и пр.
Компенсировать будут экскурсионное обслуживание в размере 90%, но не более 2 тыс. рублей за одного туриста. К приоритетным территориям Алтайского края в управлении отнесли Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Солонешенский и Чарышский районы.
Ирина Слесарева,
член правления Алтайской региональной ассоциации туризма:
В настоящее время мы получили эффективные меры поддержки за счет федеральных антикризисных мероприятий, однако, принятие собственных региональных инструментов позволит турбизнесу в большей мере компенсировать затраты, понесенные в период простоя. И, что еще важнее, простимулирует восстановление экономики региона в целом. Мы будем активно информировать всех участников туристического рынка, чтобы как можно больше субъектов туриндустрии могли принять участие в представленных программах.