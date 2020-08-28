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28 августа 18°C
Туризм

В Алтайском крае наконец-то поняли, как помочь туризму

На Алтае разработали антикризисные формы поддержки туризма, сообщили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности.

Туристы и жители Сросток на Шукшинском фестивале.
Туристы и жители Сросток на Шукшинском фестивале.
Анна Зайкова.

Решено перераспределить средства программы «Развитие туризма в Алтайском крае» и больше направить на поддержку субъектов, сообщил глава ведомства Евгений Дешевых.

Власти будут субсидировать затраты туристской индустрии на приобретение антибактериального оборудования и дезинфицирующих средств, а также на оплату за проведение соответствующих процедур.

«Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на аренду помещений и расходов на электроэнергию в период ограничительных мероприятий, введенных в регионе с апреля и до конца июня текущего года», — подчеркнул Дешевых.

Только на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.

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Дмитрий Лямзин

Также власти позаботились о субсидиях туроператорам на поездки в приоритетные территории края, в том числе для детей. Также появились гранты на развитие туристических проектов по строительству, капремонту гостиниц и прочих объектов, разработку мобильных приложений и пр.

Компенсировать будут экскурсионное обслуживание в размере 90%, но не более 2 тыс. рублей за одного туриста. К приоритетным территориям Алтайского края в управлении отнесли Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Солонешенский и Чарышский районы.

Ирина Слесарева,
член правления Алтайской региональной ассоциации туризма:

В настоящее время мы получили эффективные меры поддержки за счет федеральных антикризисных мероприятий, однако, принятие собственных региональных инструментов позволит турбизнесу в большей мере компенсировать затраты, понесенные в период простоя. И, что еще важнее, простимулирует восстановление экономики региона в целом. Мы будем активно информировать всех участников туристического рынка, чтобы как можно больше субъектов туриндустрии могли принять участие в представленных программах.

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