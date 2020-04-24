В Алтайском крае после пандемии ждут туристического бума и хотят запустить чартер в Барнаул

Потери в 1,5 млрд рублей
Сейчас в туристско-рекреационной отрасли все плохо — как и везде в мире. Отдыхающих принимать нельзя с 28 марта по 1 июня.
По данным Евгения Дешевых, за время двухмесячного простоя отрасль края не получит 1,5 млрд рублей, из которых около 1 млрд — потери санаторно-курортных организаций. А годовой турпоток, по предварительным оценкам, сократится на 13%.
«Сокращение составит 280−300 тыс. человек — такое количество туристов из Алтайского края, других регионов и зарубежных государств и посещали наши объекты с туристскими и экскурсионным целями в этот период», — объяснил Евгений Дешевых.
Однако светлое будущее уже просматривается.
Чартерный рейс в Барнаул
По оценкам экспертов, первым после снятия ограничений начнет активно развиваться внутренний (а не заграничный) туризм, рассказал чиновник.
Сейчас крупные федеральные операторы формируют предложения для засидевшиеся на самоизоляции людей. И среди потенциальных мест отдыха рассматривают и Алтайский край, куда могут быт организованы туры.
«При содействии Ростуризма мы ведем переговоры с федеральным туроператором „Анекс тур“. Он заинтересован в организации чартерных рейсов в Барнаул с периодичностью раз в неделю», — заявил Евгений Дешевых.
Цены вырастут. Но могут и снизиться
Условия сотрудничества с туроператорами сейчас прорабатываются. При этом ориентируются власти и региональные туркомпании, скорее, на июль (а не на июнь). Не исключено, что отрасль может наверстать упущенное.
«Возможен рост спроса и выравнивание показателя по итогам года», — предположил Дешевых.
При этом чиновник не исключает и роста цен на туристические услуги — государство их не регулирует. Впрочем, возможно и снижение, отметил он.
Вторая волна распространения
Другое дело, что после перезапуска турбизнеса и наплыва отдыхающих риск второй волны распространения коронавируса может повысится.
«Принимать туристов в регионе будут в соответствии с законодательством и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. Если потребует ситуация — то в соответствии и с дополнительно установленным требованиями Роспотребнадзора», — сказал Дешевых.
Как раз сейчас Роспотребнадзор разрабатывает рекомендации для экономических субъектов — как организовать работу после снятия основных ограничений в то время, когда риск распространения вируса еще сохраняется.
Власти края рассчитывают, что поедут на Алтай не только отечественные, но и зарубежные туристы — когда существующий запрет на въезд иностранных граждан будет снят.