В Алтайском крае после пандемии ждут туристического бума и хотят запустить чартер в Барнаул

Эксперты предсказывают повышенный спрос на внутренний туризм после отмены санитарных ограничений, бум отрасли возможен и в Алтайском крае. По словам Евгения Дешевых, начальника управления края по развитию туризма, один из крупных федеральных туроператоров уже прорабатывает вопрос о чартерном рейсе в Барнаул. При этом не исключено, что цены на отдых после отмены ограничений вырастут.

Потери в 1,5 млрд рублей

Сейчас в туристско-рекреационной отрасли все плохо — как и везде в мире. Отдыхающих принимать нельзя с 28 марта по 1 июня.

По данным Евгения Дешевых, за время двухмесячного простоя отрасль края не получит 1,5 млрд рублей, из которых около 1 млрд — потери санаторно-курортных организаций. А годовой турпоток, по предварительным оценкам, сократится на 13%.

«Сокращение составит 280−300 тыс. человек — такое количество туристов из Алтайского края, других регионов и зарубежных государств и посещали наши объекты с туристскими и экскурсионным целями в этот период», — объяснил Евгений Дешевых.

Однако светлое будущее уже просматривается.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Чартерный рейс в Барнаул

По оценкам экспертов, первым после снятия ограничений начнет активно развиваться внутренний (а не заграничный) туризм, рассказал чиновник.

Сейчас крупные федеральные операторы формируют предложения для засидевшиеся на самоизоляции людей. И среди потенциальных мест отдыха рассматривают и Алтайский край, куда могут быт организованы туры.

«При содействии Ростуризма мы ведем переговоры с федеральным туроператором „Анекс тур“. Он заинтересован в организации чартерных рейсов в Барнаул с периодичностью раз в неделю», — заявил Евгений Дешевых.

«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

Цены вырастут. Но могут и снизиться

Условия сотрудничества с туроператорами сейчас прорабатываются. При этом ориентируются власти и региональные туркомпании, скорее, на июль (а не на июнь). Не исключено, что отрасль может наверстать упущенное.

«Возможен рост спроса и выравнивание показателя по итогам года», — предположил Дешевых.

При этом чиновник не исключает и роста цен на туристические услуги — государство их не регулирует. Впрочем, возможно и снижение, отметил он.

Чинетинский заказник. медведь-тур.рф

Вторая волна распространения

Другое дело, что после перезапуска турбизнеса и наплыва отдыхающих риск второй волны распространения коронавируса может повысится.

«Принимать туристов в регионе будут в соответствии с законодательством и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. Если потребует ситуация — то в соответствии и с дополнительно установленным требованиями Роспотребнадзора», — сказал Дешевых.

Как раз сейчас Роспотребнадзор разрабатывает рекомендации для экономических субъектов — как организовать работу после снятия основных ограничений в то время, когда риск распространения вируса еще сохраняется.

Власти края рассчитывают, что поедут на Алтай не только отечественные, но и зарубежные туристы — когда существующий запрет на въезд иностранных граждан будет снят.